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Жительница Алабамы прожила уже 61 день с почкой свиньи

1:20
Наука

Американка из Алабамы (США) Тована Луни стала самым долгоживущим человеком, которому пересадили свиную почку.

Хирургия
Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирургия

Она прожила с новым органом уже 61 день, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Fox 32 Chicago.

Луни была донором почки для своей матери в 1999 году, но во время беременности у нее возникли осложнения, в результате которых вторая почка отказала. В течение восьми лет она проходила диализ — медицинскую процедуру, необходимую для фильтрации крови.

Врачи пришли к выводу, что женщине не подойдет человеческая почка, так как у Луни выработался слишком высокий уровень антител, что могло помешать адаптации донорского органа. В связи с этим она решила попробовать пересадку свиного органа.

Операция была проведена в Нью-Йорке 25 ноября 2024 года, и уже через 11 дней пациентку выписали. Примерно через три недели после трансплантации врачи заметили незначительные признаки отторжения органа. Доктор Роберт Монтгомери, руководивший операцией, сообщил, что удалось успешно остановить процесс отторжения, после чего никаких дополнительных признаков больше не наблюдалось.

Уточнения

Алаба́ма — штат США, расположенный в юго-восточном регионе США. Имеет статус штата с 1819 года (22-й по счёту штат США).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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