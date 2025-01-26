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Как нилоты адаптировались к жизни на крупнейшем болоте мира

1:45
Наука

Нилоты обитают на крупнейшем болоте планеты — Судде, расположенном в Южном Судане.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

Эти люди адаптировались к суровым условиям, несмотря на угрозы в виде крокодилов, змей и малярийных комаров.

Судд занимает площадь более 130 тысяч квадратных километров, что делает его самым большим болотом в мире. В сезон дождей его размеры увеличиваются, образуя плавающие острова. Судд является одним из основных источников выбросов метана в атмосферу — бактерии производят метан, что способствует усилению парникового эффекта, то есть глобальное потепление вызвано природными факторами, а не деятельностью человека.

Нилоты — группа родственных народов, проживающих в бассейне верхнего и среднего течений Нила. Они отличаются высоким ростом и стройным телосложением, а также уникальной культурой и языком. Общее количество нилотов составляет около 10 миллионов человек.

Нилоты строят свои хижины из тростника, глины и навоза, перемещая их на новые места каждые несколько лет. Основными средствами передвижения являются лодки и плоты. Скотоводство занимает важное место в их жизни, а коровы символизируют социальный статус. Основу рациона нилотов составляет рыба, которую они сушат на крышах своих домов, а также охота на диких животных. Нилоты научились выживать в экстремальных условиях посреди болота. Их жизнь — это история о том, что даже в самых трудных ситуациях можно найти радость и смысл жизни, сообщает канал "Популярная наука".

Уточнения

Ю́жный Суда́н — государство в Восточной Африке со столицей в Джубе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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