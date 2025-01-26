Что скрывают древние лабиринты инков в Перу

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Группа иностранных исследователей под руководством Хорхе Калеро Флореса близка к раскрытию тайны подземного мира в перуанском Куско.

Фото: Arkeonews by Министерство культуры Перу, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древний храм в Перу

Под слоями, где когда-то находилась столица империи инков, была обнаружена обширная система лабиринтоподобных туннелей общей длиной более 1750 метров.

Как сообщает planet-today со ссылкой на РИА Новости, ключевым источником информации стали архивы XVI века — монастырские записи, в которых упоминались неразгаданные "чинкана" — древние лабиринты у храма Общества Иисуса. Современные технологии помогли подтвердить существование этих мистических подземелий. Эксперты обнаружили коридоры и другие соединительные пути между важными объектами — храмом Солнца Кориканча и крепостью Саксайуаман.

Местные легенды полны загадок. Одна из них рассказывает об авантюрном французском спелеологе Филиппе Ламонтьере, который якобы в 1952 году нашел сокровища, но погиб из-за древнего проклятия.

Тем не менее, начавшиеся научные исследования пока не подтверждают миф о спрятанных богатствах. Акустические измерения показывают, что стены туннелей состоят из мастерски обработанного камня без следов драгоценных металлов.

Археологи склоняются к версии, что подземная сеть имела ритуальное назначение или служила секретным путем для передвижения между основными сооружениями древней столицы инков.

Уточнения

Импе́рия и́нков — крупнейшее по площади и численности населения индейское раннеклассовое государство в Южной Америке в XI—XVI веках.

