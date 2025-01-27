Солнечные технологии нового поколения: сапфировая революция

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали уникальные солнечные батареи с элементами на сапфировых подложках. Производство инновационных батарей будет налажено в Ставрополе, что станет важным шагом в развитии отечественных технологий и реализации программы импортозамещения, информирует Наука.рф со ссылкой на пресс-службу вуза.
Сапфир был выбран из-за его высокой оптической прозрачности, термостойкости и меньшей плотности по сравнению с традиционным материалом — германием. Эти свойства позволяют значительно повысить эффективность работы батарей. Уникальность технологии заключается в использовании "вывернутой наизнанку" конструкции элементов, где солнечный свет будет проходить через сапфировую подложку.
Учёные СКФУ разработали специальное оборудование для производства таких элементов, включая установку газофазной эпитаксии, которая уже почти завершена. В ближайшее время планируется создание пилотного образца солнечной батареи.
Производство солнечных батарей в Ставрополье снизит зависимость России от иностранных поставок. На данный момент в стране всего два предприятия занимаются изготовлением солнечных батарей для космоса, и эта инициатива станет важным дополнением к существующим мощностям. Первые образцы батарей будут производиться по заказу крупного российского разработчика.
Если удастся достичь эффективности батарей (КПД) выше 30%, новая технология станет конкурентоспособной на мировом рынке, укрепляя позиции России в области высокотехнологичных разработок.
Исследования влияния термического отжига на структуру и оптические свойства тонких плёнок нитрида алюминия на сапфире, проведённые учёными, опубликованы в научном журнале. Проект ведётся в рамках программы "Приоритет — 2030" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
Северо-Кавка́зский федера́льный университе́т — федеральный университет в Ставрополе, созданный в 2012 году на базе Северо-Кавказского государственного технического университета путём присоединения Ставропольского государственного университета и Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета.
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