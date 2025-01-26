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Кто-то подает сигналы — астрономы не знают, как объяснить ледяные сферы в космосе

3:34
Наука

Астрономы обнаружили две загадочные ледяные сферы в отдалённом регионе Млечного Пути, которые не похожи ни на что из того, что когда-либо видели учёные.

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

Эти объекты находятся в одной и той же области неба, но расположены на расстоянии 13 000 световых лет друг от друга и не связаны между собой. Впервые их заметили в 2021 году в данных, собранных японским космическим телескопом AKARI в период с 2006 по 2011 год.

Новые наблюдения, проведённые с помощью Большой миллиметровой/субмиллиметровой радиоинтерферометрической станции Атакама (ALMA) в Чили, ещё больше усилили интригу вокруг этих бирюзовых объектов. Исследователи предположили, что это могут быть плотные газовые облака или ранее неизвестный тип звёзд, но их необычная ледяная структура и удалённость от областей звездообразования делают их трудными для объяснения с помощью известных физических законов.

Особенности и местоположение объектов
Исследователи отметили, что предыдущие инфракрасные наблюдения показывали, что оба объекта демонстрируют глубокие особенности поглощения, связанные с льдом и пылью, которые часто наблюдаются у молодых звёздных объектов (YSO) или фоновых звёзд, находящихся за плотными облаками. Однако эти объекты не расположены ни в известных областях звездообразования, ни в известных плотных облаках. Это позволяет предположить, что они могут представлять собой ранее неизвестный тип изолированных ледяных объектов.

Объекты находятся на расстоянии 30 332 и 43 704 световых лет от нашего Солнца, что примерно в 10 раз больше размера нашей Солнечной системы. Хотя это кажется большим, это ничто по сравнению с масштабами других газовых облаков, которые могут превышать размер всего Млечного Пути.

Анализ состава и структуры
Инфракрасные измерения показывают, что газ, окружающий объекты, состоит в основном из диоксида кремния и небольшого количества монооксида углерода — такое соотношение обычно наблюдается вокруг молодых звёзд. Однако, учитывая их небольшой размер и ледяную природу, маловероятно, что эти загадочные объекты являются звёздами.

Звёздам требуется десятки миллионов лет, чтобы сформироваться из плотных, вздымающихся облаков турбулентной пыли и газа, прежде чем они станут протозвёздами, а затем гигантскими сферами из плазмы, питающимися энергией термоядерного синтеза, как наше Солнце. Эти странные голубые шары, однако, изолированы от таких областей звездообразования, что делает их происхождение ещё более загадочным.

Дальнейшие исследования
Чтобы разгадать эту загадку, исследователи обратились к чувствительному инфракрасному объективу космического телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы рассмотреть шары ещё более детально. Надежда на то, что новые данные помогут понять природу этих объектов и их место в космической истории Млечного Пути.

Результаты исследования были опубликованы 9 января на сервере препринтов arXiv, но пока они ещё не прошли экспертную оценку. Тем не менее, это открытие уже вызвало значительный интерес среди астрономов и может привести к новым открытиям в области астрофизики и космологии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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