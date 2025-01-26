Ты не захочешь это съесть — самая смертоносная еда в мире

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Еда необходима для поддержания жизни, но некоторые продукты могут представлять серьёзную угрозу здоровью и даже жизни. Обычно мы стараемся избегать известных токсичных веществ и продуктов, вызывающих аллергию, таких как арахис.

Фото: https://www.freepik.com Специи

Однако есть и другие продукты, которые, хотя и являются частью повседневного рациона, могут быть крайне опасными.

Самая опасная еда может определяться по-разному. Это могут быть продукты, которые убивают больше всего людей, или те, которые смертельно опасны даже в малых дозах. Если рассматривать только потенциально ядовитые продукты, то в список "самой опасной еды" могут входить представители растительного, животного и грибного мира.

Джастин Брауэр, судебный токсиколог и автор блога Nature's Poisons, отметил, что ядовитые продукты обычно делятся на две категории: те, которые небезопасны, но могут стать безопасными при правильной подготовке, и те, которые ошибочно принимают за безопасные.

Горькая маниока: скрытый убийца

Одним из наиболее опасных продуктов, который люди продолжают употреблять, является горькая маниока (Manihot esculenta). Этот клубень является основным источником углеводов для многих жителей тропических регионов. Проблема заключается в том, что корни и листья маниоки содержат цианогенные гликозиды, которые расщепляются до цианида и могут вызывать зоб, паралич и даже смерть.

Несмотря на это, маниока остаётся важной частью рациона благодаря возможности удаления токсинов. Замачивание очищенной маниоки в воде, отваривание и сушка на солнце делают её безопасной для употребления. По данным Всемирной организации здравоохранения, от отравления маниокой ежегодно умирает более 200 человек, а тысячи становятся инвалидами из-за когнитивных нарушений.

Фугу: деликатес смертельного риска

В животном мире одной из самых опасных пищевых находок является суши фугу, приготовленные из рыбы-иглобрюха. Эта рыба, популярная в Японии, содержит смертельный яд — тетродотоксин. Этот токсин может вызвать онемение или паралич почти сразу после употребления и привести к остановке дыхания всего за 20 минут. Тетродотоксин считается в 1200 раз токсичнее цианида, а минимальная смертельная доза составляет от 2 до 3 миллиграммов.

В Японии шеф-повара должны получить специальную лицензию на приготовление фугу, что может занять несколько лет. Они обязаны уметь чистить рыбу и отделять её наиболее токсичные органы — печень, кишечник и яичники. Несмотря на строгие правила, десятки людей ежегодно заболевают из-за неправильного приготовления иглобрюхов, но смертельных случаев немного. Тем не менее, сашими из фугу остаётся редким и дорогим деликатесом.

Бледная поганка: гриб-убийца

Грибы также входят в список самых опасных продуктов. Бледная поганка (Amanita phalloides) является причиной примерно 90% смертей от грибных отравлений. Этот смертельно ядовитый гриб, произрастающий в Европе, распространился по всему миру как инвазивный вид. Из-за схожести с обычными полевыми грибами, бледная поганка часто становится причиной случайных отравлений.

Симптомы отравления проявляются через 6-12 часов и могут включать тошноту, рвоту и диарею. Через несколько дней у человека, съевшего половину бледной поганки или больше, может развиться печёночная или почечная недостаточность, что приводит к смерти. Хуже всего то, что бледные поганки устойчивы к высоким температурам, поэтому приготовление пищи не уничтожает все токсины.

По словам экспертов, сложно точно сказать, сколько людей умирает от бледной поганки, так как в отделениях неотложной помощи не ведётся учёт таких случаев. Однако, по оценкам, это число может достигать 100 человек в год. Ещё тысячи заболевают, но выздоравливают, как это было в Калифорнии в 2016 году.

Надежда для любителей грибов

Для микологов-любителей, случайно съевших бледную поганку, есть надежда. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что определённый флуоресцентный краситель можно использовать в качестве противоядия в будущем. Это может стать важным шагом в борьбе с этим смертельным грибом.

Таким образом, хотя некоторые продукты могут казаться безопасными, они скрывают в себе серьёзные риски. Правильное знание и обработка могут спасти жизни, но всегда следует соблюдать осторожность при выборе и употреблении потенциально опасных продуктов.

Уточнения

Фу́гу — традиционное блюдо японской кухни из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих (Tetraodontidae) рода Takifugu (также называемых рыба фугу), печень которых содержит яд тетродотоксин. В Японии фугу считается деликатесом и пользуется большой популярностью.

