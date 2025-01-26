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До начала времен - растаявший ледник открыл нечто древнее, скрытое в скалах

3:14
Наука

На высоте более 3000 метров в Скалистых горах обнаружился уникальный лес, который оставался скрытым под слоями льда на протяжении тысячелетий. Плато Биртут, расположенное на этой высоте, сегодня представляет собой бесплодную тундру, но когда-то здесь процветала экосистема, полная жизни.

Туман
Фото: unsplash.com by Nicolas Cool, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туман

Исследователи установили, что около 5500 лет назад глобальное похолодание быстро покрыло этот лес льдом, сохранив деревья почти в идеальном состоянии.

Изменение климата и его следы
Сегодня, когда лед начинает таять из-за изменения климата, учёные получают возможность изучать древний ландшафт и понять, как он выглядел в прошлом. По словам Дэвида МакВети, доцента Университета штата Монтана, никто не ожидал, что эти ледяные участки существовали так долго. Он отметил, что древний лес из белокорой сосны (Pinus albicaulis) рос на значительно более высоких высотах, чем те же виды деревьев, которые можно встретить в этом регионе сегодня.

Экосистема прошлого
Этот лес был активной частью экосистемы, которая поддерживала жизнь животных и людей, охотившихся на них. Крейг Ли, также доцент Университета штата Монтана, нашёл на этом месте древний деревянный стержень возрастом около 10 000 лет, который, вероятно, был частью копья, использовавшегося для охоты. Это открытие свидетельствует о том, что люди и животные активно использовали эту территорию.

Причины гибели леса
МакВети предположил, что деревья погибли из-за постепенного похолодания климата, которое произошло в конце тёплого периода, длившегося с конца последнего ледникового периода до примерно 5000 лет назад. После этого серия вулканических извержений выбросила в атмосферу пепел и другие материалы, что привело к дальнейшему похолоданию. В результате лёд быстро окружил деревья, сохранив их до наших дней.

Впечатляющие находки
Деревья, которые сейчас выходят из-под тающего льда, выглядят так, будто они росли в продуваемой ветрами местности. Хотя у них нет коры, их структура осталась практически нетронутой. Филип Моут, профессор Орегонского государственного университета, выразил удивление тем, что под снегом может оказаться целый лес. Он отметил, что это открытие показывает, какие неожиданные находки могут ждать исследователей под ледяным покровом.

Научные открытия и их значение
Изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, ускорило потепление в высокогорных районах, таких как плато Биртут. Это открывает новые возможности для изучения прошлого, но одновременно напоминает о хрупкости альпийских экосистем. Кэти Уитлок, директор лаборатории палеоэкологии Университета штата Мичиган, отметила, что такие открытия, хотя и интересны с научной точки зрения, также являются печальным свидетельством уязвимости этих ландшафтов перед изменениями климата.

Уточнения

Плато́ — возвышенная равнина с ровной или волнистой слабо разделённой поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от соседних равнинных пространств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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