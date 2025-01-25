Кому принадлежат следы дьявола, оставленные 350 тыс лет назад?

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Ученые разузнали, кому принадлежат "следы дьявола", которые оставили 350 тысяч лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наскальные рисунки

Отпечатки на склоне потухшего вулкана Роккамонфина на юге Италии появились не менее 350 тысяч лет назад.

Ученые считают, что из оставила группа древних людей, которая прошла по остывающему после извержения потоку.

Местные называют эти следы "Тропой дьявола". Это, исходя из исследований, результат путешествия группы четырех представителей вида Homo heidelbergensis, состоявшей из четырех особей: одного мужчины и нескольких женщин или детей.

Их рост был от 153 до 170 см, а вес — от 55 до 65 кг, сообщает KP. RU.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

