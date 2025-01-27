Открытие экзопланет: как телескоп Уэбба меняет представление о космосе

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее открытие телескопа НАСА имени Джеймса Уэбба потрясло ученых: была обнаружена планета, которая не похожа ни на один из объектов нашей Солнечной системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поверхность Нептуна

Этот новый класс экзопланет может изменить представление о том, как мы классифицируем планеты.

Новая классификация экзопланет

Среди более чем 5500 экзопланет, которые уже подтверждены, многие сильно отличаются от планет Солнечной системы.

Густые облака в атмосферах таких планет затрудняют определение их состава. Вдохновившись этими данными, ученые использовали новые методы для исследования экзопланеты GJ 1214 b.

Планета GJ 1214 b

GJ 1214 b находится на расстоянии 48 световых лет от Земли, в созвездии Змееносца. С помощью телескопа Уэбба ученые проанализировали ее атмосферу.

Они обнаружили, что на планете высокое содержание углекислого газа, что противоречит прежним теориям о водных мирах или суперземлях, богатых водородом.

Тип атмосферы — "супер-Венера"

Моделирование атмосферных условий показало, что GJ 1214 b может иметь атмосферу, аналогичную атмосфере Венеры, только в более крупном масштабе.

Это открытие открывает новые горизонты для понимания планетарных систем за пределами нашей Солнечной системы.

Малые, но значимые сигналы

Хотя сигналы, свидетельствующие о наличии углекислого газа, были небольшими, их тщательное статистическое подтверждение дало возможность ученым сделать выводы о составе планеты.

Что нас ждет впереди?

Открытие подчеркивает важность дальнейших исследований экзопланет. Эти данные могут значительно расширить наши знания о происхождении планет и их разнообразии во Вселенной.

Как экзопланеты могут влиять на понимание планетарных систем, покажут будущие исследования.

Уточнения

Космический телескоп "Джеймс Уэ́бб" (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория. В 2002 году переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906-1992), возглавлявшего агентство в 1961–1968 годах, во время реализации программы "Аполлон".

