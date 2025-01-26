Сохраним энергию — инновационное решение для масштабного хранения энергии

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В условиях растущей потребности в системах накопления энергии для солнечных и ветровых электростанций особую актуальность приобретает разработка безопасных и надёжных аккумуляторов большой ёмкости.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аккумуляторная батарея Nissan Leaf

Группа исследователей представила в журнале ACS Central Science перспективную разработку экономичной и экологически безопасной алюминиево-ионной батареи.

Традиционные литий-ионные аккумуляторы, несмотря на высокую плотность энергии, имеют существенные недостатки: высокую стоимость и риск воспламенения при масштабном применении. Существующие алюминиево-ионные системы также не лишены проблем, связанных с коррозией и чувствительностью к влаге.

Инновационное решение заключается в использовании инертной соли фторида алюминия, преобразующей жидкий электролит в твёрдое состояние. Трёхмерная пористая структура соли обеспечивает эффективную проводимость, а специальное покрытие электродов предотвращает образование нежелательных кристаллических образований.

Новая батарея демонстрирует выдающиеся характеристики: устойчивость к механическим повреждениям, температурную стабильность до 200°C и исключительную долговечность — более 10000 циклов зарядки с минимальной потерей ёмкости. Особое значение имеет возможность переработки ключевых компонентов путём простого промывания.

Разработка китайских учёных открывает перспективы создания доступных и безопасных систем хранения энергии для коммунальных предприятий. Однако исследователи отмечают необходимость дальнейшего совершенствования технологии в области плотности энергии и срока службы перед коммерческим внедрением.

Проект реализован при поддержке Национального фонда естественных наук Китая и других научных организаций страны.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.

