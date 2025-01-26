Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 причин, почему увлажнитель воздуха должен быть у вас дома
Барак Обама закрутил роман с Дженнифер Энистон
Ford Puma укрепляет свои позиции в автомобильной индустрии
Секрет быстрого и вкусного пирога с капустой
Луи Гаррель, Кейт Мосс, Роберт Паттинсон: невероятный показ мужской коллекции Dior в Париже
Бриллианты под давлением — природные камни дешевеют на фоне роста искусственных
Кардиолог развеял миф о пользе грецких орехов для мозга: настоящая ценность этого продукта в другом
Почему не стоит взвешиваться каждый день и как это мешает похудеть
Психолог Самбурский объяснил, почему 42-летняя Светлана Ходченкова до сих пор одинока

Сохраним энергию — инновационное решение для масштабного хранения энергии

1:56
Наука

В условиях растущей потребности в системах накопления энергии для солнечных и ветровых электростанций особую актуальность приобретает разработка безопасных и надёжных аккумуляторов большой ёмкости.

Аккумуляторная батарея Nissan Leaf
Фото: commons.wikimedia. org by Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аккумуляторная батарея Nissan Leaf

Группа исследователей представила в журнале ACS Central Science перспективную разработку экономичной и экологически безопасной алюминиево-ионной батареи.

Традиционные литий-ионные аккумуляторы, несмотря на высокую плотность энергии, имеют существенные недостатки: высокую стоимость и риск воспламенения при масштабном применении. Существующие алюминиево-ионные системы также не лишены проблем, связанных с коррозией и чувствительностью к влаге.

Инновационное решение заключается в использовании инертной соли фторида алюминия, преобразующей жидкий электролит в твёрдое состояние. Трёхмерная пористая структура соли обеспечивает эффективную проводимость, а специальное покрытие электродов предотвращает образование нежелательных кристаллических образований.

Новая батарея демонстрирует выдающиеся характеристики: устойчивость к механическим повреждениям, температурную стабильность до 200°C и исключительную долговечность — более 10000 циклов зарядки с минимальной потерей ёмкости. Особое значение имеет возможность переработки ключевых компонентов путём простого промывания.

Разработка китайских учёных открывает перспективы создания доступных и безопасных систем хранения энергии для коммунальных предприятий. Однако исследователи отмечают необходимость дальнейшего совершенствования технологии в области плотности энергии и срока службы перед коммерческим внедрением.

Проект реализован при поддержке Национального фонда естественных наук Китая и других научных организаций страны.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.

Обсудить
Сейчас читают
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет Аудио 
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Авто
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Последние материалы
Бриллианты под давлением — природные камни дешевеют на фоне роста искусственных
Луи Гаррель, Кейт Мосс, Роберт Паттинсон: невероятный показ мужской коллекции Dior в Париже
Кардиолог развеял миф о пользе грецких орехов для мозга: настоящая ценность этого продукта в другом
Почему не стоит взвешиваться каждый день и как это мешает похудеть
Психолог Самбурский объяснил, почему 42-летняя Светлана Ходченкова до сих пор одинока
Сохраним энергию — инновационное решение для масштабного хранения энергии
Картофель, который не подведет: проверенные дачниками сорта понравятся и вам
Засор в раковине? Эти два ингредиента решат проблему за пару минут
Необычная пицца из картофеля: гости будут в восторге
Мэрилин Мэнсон избежал суда по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.