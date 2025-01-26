Адский след в истории глобальной картофельной эпидемии

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Научная группа из Университета Северной Каролины представила убедительные доказательства южноамериканского происхождения Phtytophthora infestans — возбудителя фитофтороза, заболевания, продолжающего наносить серьёзный урон картофельным и томатным культурам по всему миру.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Масштабное исследование, опубликованное в PLOS One, основано на сравнительном анализе геномов P. infestans и родственных патогенов — Phytophthora andina и Phytophthora betacei, обитающих исключительно в Южной Америке. Результаты демонстрируют значительное генетическое сходство между этими видами.

Исследование опровергает альтернативную теорию о мексиканском происхождении патогена, указывая на существенные генетические различия между P. infestans и мексиканскими видами P. mirabilis и P. ipomoea. Андский регион определён как центр видообразования, где происходило эволюционное разделение патогенов.

Особую актуальность исследованию придаёт угроза климатических изменений. Усиливающаяся засуха в высокогорных районах Анд может привести к утрате ценных диких сортов картофеля, потенциально устойчивых к фитофторозу, до их полного изучения.

Анализ исторических образцов P. infestans 1845-1889 годов показал их генетическое обособление от современных популяций. При этом отмечается, что современная глобальная торговля способствует смешению популяций патогена между Южной Америкой и Мексикой.

Проект реализован при поддержке Национального научного фонда и Министерства сельского хозяйства США, объединив усилия специалистов из различных научных учреждений, включая Норвежский университет науки и технологий.