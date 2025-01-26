Как космический полёт влияет на организм человека

Перегрузки во время старта ракеты увеличивают гравитационное воздействие в три-четыре раза.
Это приводит к снижению сознания и напряжению мышц шеи. Кровь скапливается в нижней части тела, затрудняя кровоснабжение мозга.
Первые дни на орбите
Тело начинает адаптироваться к невесомости, но при этом происходят изменения. Лицо опухает, закладывает нос, голова кажется больше. Вестибулярный аппарат испытывает сбои, возникает головокружение.
Возвращение на Землю
Космонавты проводят часы на тренировках и находятся под медицинским наблюдением.
Космический полет — серьезное испытание, к которому допускаются только здоровые и подготовленные люди, сообщает канал "Популярная наука".
Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.