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Как космический полёт влияет на организм человека

1:40
Наука

Перегрузки во время старта ракеты увеличивают гравитационное воздействие в три-четыре раза.

Космонавты
Фото: Роскосмос by Олег Кононенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космонавты

Это приводит к снижению сознания и напряжению мышц шеи. Кровь скапливается в нижней части тела, затрудняя кровоснабжение мозга.

Первые дни на орбите

Тело начинает адаптироваться к невесомости, но при этом происходят изменения. Лицо опухает, закладывает нос, голова кажется больше. Вестибулярный аппарат испытывает сбои, возникает головокружение.

  • Жидкость перераспределяется, сердце начинает работать активнее.
  • Давление снижается, организм не понимает, чего от него требуют.
  • Восприятие пространства меняется, появляются проблемы со зрением.
  • Рост увеличивается на 3-5 см, мышцы теряют силу, кости становятся более хрупкими.
  • Плотность костей уменьшается, сердечно-сосудистая система расслабляется ввиду отсутствия гравитации.
  • Радиация оказывает негативное воздействие, зрение может ухудшаться, возможны катаракты.

Возвращение на Землю

  • Гравитация становится врагом, тело забыло это ощущение, пока было в невесомости.
  • Кости стареют быстрее, кальций выводится из организма.
  • Концентрация белков в крови снижается, обмен веществ ухудшается.

Космонавты проводят часы на тренировках и находятся под медицинским наблюдением.

Космический полет — серьезное испытание, к которому допускаются только здоровые и подготовленные люди, сообщает канал "Популярная наука".

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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