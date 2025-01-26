Как космический полёт влияет на организм человека

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Перегрузки во время старта ракеты увеличивают гравитационное воздействие в три-четыре раза.

Фото: Роскосмос by Олег Кононенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавты

Это приводит к снижению сознания и напряжению мышц шеи. Кровь скапливается в нижней части тела, затрудняя кровоснабжение мозга.

Первые дни на орбите

Тело начинает адаптироваться к невесомости, но при этом происходят изменения. Лицо опухает, закладывает нос, голова кажется больше. Вестибулярный аппарат испытывает сбои, возникает головокружение.

Жидкость перераспределяется, сердце начинает работать активнее.

Давление снижается, организм не понимает, чего от него требуют.

Восприятие пространства меняется, появляются проблемы со зрением.

Рост увеличивается на 3-5 см, мышцы теряют силу, кости становятся более хрупкими.

Плотность костей уменьшается, сердечно-сосудистая система расслабляется ввиду отсутствия гравитации.

Радиация оказывает негативное воздействие, зрение может ухудшаться, возможны катаракты.

Возвращение на Землю

Гравитация становится врагом, тело забыло это ощущение, пока было в невесомости.

Кости стареют быстрее, кальций выводится из организма.

Концентрация белков в крови снижается, обмен веществ ухудшается.

Космонавты проводят часы на тренировках и находятся под медицинским наблюдением.

Космический полет — серьезное испытание, к которому допускаются только здоровые и подготовленные люди, сообщает канал "Популярная наука".

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

