Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать кухонную столешницу? Вот на что важно обратить внимание
Лукойл инвестирует 160 млрд рублей в газохимию на Ставрополье
Отдых с животными теперь становится проще простого
Кошка движением лапы уволила хозяйку с работы
Фруктовое наслаждение: очень простой торт из готовых коржей, с которым справится даже мужчина
Лада Нива и гонки: как российская машина покоряет австралийские трассы
Неприятельство в саду: цветы, которые не должны соседствовать
Что скрывает собачья слюна: редкая бактерия, о которой стоит знать
Уход за кожей лица в морозы: главные правила

Российский ответ Starlink: Рассвет отечественных технологий

1:45
Наука

Государственная комиссия по радиочастотам утвердила частотный диапазон и условия эксплуатации новой низкоорбитальной системы "Рассвет", разрабатываемой специалистами "Бюро 1440".

Спутниковая группировка
Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Спутниковая группировка

Нормативные требования к проекту отличаются особой строгостью. Система должна базироваться преимущественно на отечественных электронных компонентах, а передача наземного трафика может осуществляться исключительно через российские пункты сопряжения. Особое внимание уделяется безопасности: наземные станции необходимо размещать на расстоянии 500-3500 метров от аэропортов, исключая помехи для оборудования государственных служб.

Масштабный проект предусматривает развертывание орбитальной группировки из 380 спутников к 2030 году, с началом эксплуатации в 2027 году. Система призвана обеспечить стабильный высокоскоростной доступ к интернету на всей территории России, что делает её отечественным аналогом американской Starlink.

Однако эксперты отрасли выражают озабоченность возможными задержками реализации проекта из-за требования приоритетного использования российских комплектующих. Несмотря на налаженное производство радиационно-стойких компонентов, отечественные предприятия пока не готовы к выпуску необходимых объемов оборудования.

Инфраструктура "Рассвета" будет включать не только космический сегмент, но и сеть мобильных и стационарных наземных станций. Уже достигнуты договоренности с "Аэрофлотом" и РЖД о предоставлении услуг связи для воздушного и железнодорожного транспорта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Шоу-бизнес
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом Аудио 
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
Производители стали в Канаде и Мексике приостанавливают заказы из США
Экономика и бизнес
Производители стали в Канаде и Мексике приостанавливают заказы из США Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Лада Нива и гонки: как российская машина покоряет австралийские трассы
Неприятельство в саду: цветы, которые не должны соседствовать
Что скрывает собачья слюна: редкая бактерия, о которой стоит знать
Уход за кожей лица в морозы: главные правила
Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко заставила его присутствовать на родах, несмотря на его нежелание
Хитрость для сноубордистов: эта деталь обеспечит вам комфортное и безопасное катание
Почему не стоит использовать крем для глаз на всём лице?
Польза гороха: почему стоит его выращивать
Туриста из России обокрали на крупную сумму, часть вернули спустя месяц
Финансовые успехи российских фигуристок: кто зарабатывает больше всех на рекламе в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.