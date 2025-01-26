Российский ответ Starlink: Рассвет отечественных технологий

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Государственная комиссия по радиочастотам утвердила частотный диапазон и условия эксплуатации новой низкоорбитальной системы "Рассвет", разрабатываемой специалистами "Бюро 1440".

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спутниковая группировка

Нормативные требования к проекту отличаются особой строгостью. Система должна базироваться преимущественно на отечественных электронных компонентах, а передача наземного трафика может осуществляться исключительно через российские пункты сопряжения. Особое внимание уделяется безопасности: наземные станции необходимо размещать на расстоянии 500-3500 метров от аэропортов, исключая помехи для оборудования государственных служб.

Масштабный проект предусматривает развертывание орбитальной группировки из 380 спутников к 2030 году, с началом эксплуатации в 2027 году. Система призвана обеспечить стабильный высокоскоростной доступ к интернету на всей территории России, что делает её отечественным аналогом американской Starlink.

Однако эксперты отрасли выражают озабоченность возможными задержками реализации проекта из-за требования приоритетного использования российских комплектующих. Несмотря на налаженное производство радиационно-стойких компонентов, отечественные предприятия пока не готовы к выпуску необходимых объемов оборудования.

Инфраструктура "Рассвета" будет включать не только космический сегмент, но и сеть мобильных и стационарных наземных станций. Уже достигнуты договоренности с "Аэрофлотом" и РЖД о предоставлении услуг связи для воздушного и железнодорожного транспорта.