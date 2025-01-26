И океан станет питьевым — ученые разработали новый способ перевода морской воды в питьевую

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Мичиганского университета и Университета Райса разработала инновационную технологию очистки воды, способную существенно оптимизировать процесс опреснения.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Новый метод, описанный в журнале Nature Water, предполагает использование специальных электродов из углеродной ткани вместо дорогостоящих химических веществ.

Основная проблема традиционного опреснения заключается в присутствии бора, который в морской воде находится в концентрации, превышающей нормы ВОЗ для питьевой воды в два раза, а для сельскохозяйственных культур — в 5-12 раз. Обычные мембраны обратного осмоса не способны эффективно удалять этот элемент, что требует дополнительной химической обработки воды.

Инновационные электроды содержат поры со специальными кислородсодержащими структурами, которые избирательно связывают бор. Процесс очистки происходит за счёт расщепления воды между электродами, что создает необходимый отрицательный заряд для захвата бора без использования щелочей.

Экономический эффект от внедрения новой технологии может быть значительным: снижение затрат на очистку составляет около 20 центов за кубический метр воды. При текущих объёмах мирового производства опреснённой воды (95 миллионов кубометров в день) годовая экономия может достигать 6,9 миллиарда долларов.

Разработка приобретает особую актуальность в свете прогнозируемого водного кризиса. Согласно данным Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов, к 2030 году существующие запасы пресной воды смогут удовлетворить лишь 40% потребностей.

Технология обладает потенциалом для дальнейшего развития. Исследователи отмечают возможность адаптации метода для удаления других загрязнителей, таких как мышьяк, путём модификации функциональных групп на электродах. Проект получил поддержку ряда крупных научных фондов США и прошёл испытания в Мичиганском центре изучения характеристик материалов.