Мы стали ближе к Росомахе — человечество открыло путь к регенерации

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Научная группа под руководством специалистов Калифорнийского университета в Ирвайне совершила значимое открытие в области регенеративной медицины. Исследователи обнаружили особый тип костной ткани, обладающий уникальными свойствами и перспективами применения в тканевой инженерии.

Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих

В отличие от обычной хрящевой ткани, чья прочность обеспечивается внешним матриксом, обнаруженные клетки, названные липохондроцитами, содержат внутренние жировые включения. Эта особенность позволяет тканям сохранять мягкость и упругость, подобно современным амортизирующим материалам. Данные клетки встречаются в ушных раковинах, носовой перегородке и гортани млекопитающих.

Согласно публикации в журнале Science, липохондроциты обладают уникальной способностью поддерживать постоянный объем липидных резервуаров независимо от режима питания организма. Эта особенность отличает их от обычных жировых клеток, размер которых варьируется в зависимости от поступления питательных веществ.

Исследование показало, что утрата липидного компонента приводит к потере эластичности и повышенной хрупкости ткани. Учёные также выявили генетические механизмы, препятствующие расщеплению жиров и ограничивающие поступление новых липидных молекул, что обеспечивает стабильность структуры.

Открытие может произвести революцию в реконструктивной хирургии, предложив альтернативу традиционному методу забора хрящевой ткани из рёбер пациента. Перспективным направлением считается создание персонализированных хрящевых имплантатов с использованием технологий 3D-печати и стволовых клеток пациента.

Примечательно, что первое упоминание о липохондроцитах относится к 1854 году, когда доктор Франц Лейдиг обнаружил их в ушных хрящах грызунов. Современные технологии позволили детально изучить молекулярную биологию и метаболизм этих клеток, открыв новые перспективы для медицины будущего.

Уточнения

Росома́ха — вымышленный супергерой, персонаж комиксов издательства «Marvel Comics».

