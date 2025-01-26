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Мы стали ближе к Росомахе — человечество открыло путь к регенерации

2:10
Наука

Научная группа под руководством специалистов Калифорнийского университета в Ирвайне совершила значимое открытие в области регенеративной медицины. Исследователи обнаружили особый тип костной ткани, обладающий уникальными свойствами и перспективами применения в тканевой инженерии.

Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих
Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих

В отличие от обычной хрящевой ткани, чья прочность обеспечивается внешним матриксом, обнаруженные клетки, названные липохондроцитами, содержат внутренние жировые включения. Эта особенность позволяет тканям сохранять мягкость и упругость, подобно современным амортизирующим материалам. Данные клетки встречаются в ушных раковинах, носовой перегородке и гортани млекопитающих.

Согласно публикации в журнале Science, липохондроциты обладают уникальной способностью поддерживать постоянный объем липидных резервуаров независимо от режима питания организма. Эта особенность отличает их от обычных жировых клеток, размер которых варьируется в зависимости от поступления питательных веществ.

Исследование показало, что утрата липидного компонента приводит к потере эластичности и повышенной хрупкости ткани. Учёные также выявили генетические механизмы, препятствующие расщеплению жиров и ограничивающие поступление новых липидных молекул, что обеспечивает стабильность структуры.

Открытие может произвести революцию в реконструктивной хирургии, предложив альтернативу традиционному методу забора хрящевой ткани из рёбер пациента. Перспективным направлением считается создание персонализированных хрящевых имплантатов с использованием технологий 3D-печати и стволовых клеток пациента.

Примечательно, что первое упоминание о липохондроцитах относится к 1854 году, когда доктор Франц Лейдиг обнаружил их в ушных хрящах грызунов. Современные технологии позволили детально изучить молекулярную биологию и метаболизм этих клеток, открыв новые перспективы для медицины будущего.

Уточнения

Росома́ха — вымышленный супергерой, персонаж комиксов издательства «Marvel Comics». 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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