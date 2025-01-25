Sony готовит к запуску новые наушники WH-1000XM6

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Sony готовится представить новую версию своих известных наушников-вкладышей WH-1000XM с функцией шумоподавления.

Фото: flickr.com by E-Games Bern, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Презентация Sony Interactive Entertainment

По недавнему заявлению в Федеральную комиссию по связи (FCC), технологический гигант начал сертификацию модели, предположительно названной WH-1000XM6, сообщает Quartz.

В опубликованном заявлении FCC на сайте The Walkman Blog содержатся технические схемы, указывающие на ряд обновлений дизайна, включая новый шарнир и, возможно, съемные амбушюры. Это заявление намекает на возможный выход новинки на рынок в конце апреля — начале мая 2025 года.

Наушники Sony с шумоподавлением традиционно занимают высокие позиции в потребительских рейтингах и часто получают похвалу за комфорт и качество звука. Ожидаемый релиз, вероятно, приведёт к новым стратегиям ценообразования среди ритейлеров, что подтверждается текущими скидками на более старые модели, такие как WH-CH710N.

Уточнения

Sony Group Corporation — японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио.

