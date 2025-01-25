Гигантский айсберг угрожает тюленям и пингвинам Южной Георгии

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Самый крупный айсберг в мире — огромный ледяной массив, в два раза превышающий по размеру Лондон, — движется к острову Южная Георгия, где, по мнению ученых, он может застрять и представлять угрозу для пингвинов и тюленей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Айсберг

Этот гигантский ледяной массив, отколовшийся почти 40 лет назад, медленно перемещается от Антарктиды в сторону острова в Атлантике, ключевого места размножения дикой природы, сообщает The Guardian.

Спутниковые изображения показали, что, в отличие от других "мегаайсбергов", этот айсберг-изгой сохраняет целостность и не распадается на более мелкие части, пока плывет по южным морям, — сообщил Эндрю Мейерс, океанограф-физик Британской антарктической службы.

Он отметил, что предсказать точное направление его движения трудно, но с учетом преобладающих течений можно предположить, что "колосс" достигнет мелководья континентального шельфа вокруг Южной Георгии в течение двух-четырех недель.

Уточнения

Южная Георгия — крупный (площадь суши — 3528 км², всего — 4100 км²) субантарктический остров в южной Атлантике, является крупнейшим в одноимённом архипелаге.

