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Эффект Байдена — риск деменции в США вырастает в два раза

2:03
Наука

Масштабное исследование американских учёных выявило тревожную статистику: риск развития деменции у жителей США старше 55 лет достигает 42%, что более чем вдвое превышает предыдущие оценки.

Джо Байден
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джо Байден

По прогнозам специалистов, количество новых случаев заболевания в текущем году составит около полумиллиона, а к 2060 году этот показатель может увеличиться вдвое. Прогрессирующее ухудшение памяти, внимания и способности принимать решения связано не только со старением населения, но и с такими факторами риска, как генетическая предрасположенность, гипертония, диабет, ожирение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и психологическое неблагополучие.

Исследование, проводимое при поддержке Национального института здравоохранения США совместно с Нью-Йоркским университетом Лангоне и Университетом Джонса Хопкинса, базируется на данных проекта ARIC-NCS, отслеживающего когнитивные функции и состояние сосудов почти 16 000 участников с 1987 года.

Результаты, опубликованные в Nature Medicine, демонстрируют значительные гендерные различия: риск развития деменции у женщин (48%) превышает аналогичный показатель у мужчин (35%). Повышенному риску также подвержены представители афроамериканского населения и носители гена APOE4, связанного с болезнью Альцгеймера.

Специалисты подчёркивают необходимость комплексного подхода к профилактике заболевания, включая контроль сердечно-сосудистых заболеваний, своевременную диагностику нарушений слуха и использование слуховых аппаратов. Особое внимание уделяется проблеме расового неравенства в здравоохранении: прогнозируется трёхкратное увеличение случаев деменции среди афроамериканского населения в течение следующих четырёх десятилетий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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