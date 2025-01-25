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Почему мы обещаем измениться, но живем по-старому — правда о формировании привычек

2:13
Наука

Начало 2025 года не должно становиться поводом для разочарования в своих новогодних обещаниях. Согласно последним научным данным, полученным специалистами Университета Южной Австралии, процесс формирования устойчивых привычек требует значительно больше времени, чем принято считать.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Масштабный систематический обзор, проведенный австралийскими учеными, выявил, что первые признаки формирования новых привычек появляются примерно через два месяца (59-66 дней). Однако полное закрепление может растянуться на срок до 335 дней. Это открытие имеет существенное значение для разработки медицинских программ, направленных на профилактику хронических заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.

Проблема хронических заболеваний особенно актуальна для Австралии, где значительную часть медицинских проблем составляют предотвратимые состояния, включая диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и инсульты. Руководитель исследования, доктор Бен Сингх, подчеркивает несостоятельность распространенного мнения о трехнедельном сроке формирования привычек.

В исследовании, охватившем более 2600 участников, были выявлены ключевые факторы успешного формирования привычек. Среди них — регулярность выполнения действий, выбор оптимального времени и личная заинтересованность. Утренние часы оказались наиболее благоприятными для закрепления новых привычек. Существенную роль играет предварительное планирование, например, подготовка спортивной одежды накануне тренировки или заблаговременное приготовление здоровой пищи.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований, полученные результаты уже сейчас могут служить основой для разработки персонализированных программ по формированию здорового образа жизни. Эти данные особенно важны для создания эффективных стратегий в области общественного здравоохранения, направленных на долгосрочные поведенческие изменения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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