Американский ИИ стирает данные о холокосте — бот Анны Франк призывает не искать виновных

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский технологический стартап SchoolAI, базирующийся в штате Юта, оказался в центре скандала из-за создания виртуальной модели Анны Франк.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Проект вызвал серьезные нарекания со стороны историков и общественности, указавших на существенные искажения исторических фактов. Критике подверглись также американские образовательные учреждения, внедрившие данную систему в учебный процесс.

В ходе исследования виртуального двойника Анны Франк берлинский историк Хенрик Шенеманн выявил серьезные несоответствия исторической действительности. Особую тревогу вызвало то, что цифровая копия избегает обсуждения реальных причин гибели исторической личности. Вместо исторической правды о преступлениях нацизма, о холокосте, система предлагает абстрактные рассуждения об уроках прошлого, при этом затрудняясь конкретизировать их суть.

Разработчики системы основывались на дневниковых записях юной узницы, где она, несмотря на все испытания, выражала веру в человеческую доброту. Однако искусственный интеллект интерпретировал эти строки как универсальный принцип отказа от поиска виновных. При этом вместо глубокого анализа личности автора дневников система демонстрирует шаблонные алгоритмы, перенасыщенные современными концепциями толерантности.

Изначальная идея создания виртуальных копий известных личностей казалась перспективной. Предполагалось, что такие цифровые собеседники смогут восполнить невозможность прямого общения с кумирами прошлого и настоящего, предоставляя молодому поколению возможность получать ответы на важные вопросы. Однако практика показала, что современные технологии пока не способны адекватно воспроизводить сложность человеческой личности и исторического контекста.

Уточнения

А́нна Франк — юная уроженка Германии, в силу еврейского происхождения, после прихода Гитлера к власти, пострадавшая от нацистского террора.

