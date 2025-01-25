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Космическая карусель: российский космонавт усомнился в марсианских планах США

1:42
Наука

Развитие пилотируемой космической программы США вызывает интерес, особенно после заявления президента Дональда Трампа о планах отправить астронавтов на Марс. Однако, как подчеркнул командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, при каждом новом президенте меняются приоритеты и цели космических исследований.

Марсоход
Фото: https://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/gallery/pia14165.html by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марсоход

Стоит отметить, что Кононенко в июне 2024 года стал первым человеком на Земле, который провел в космосе более тысячи дней. Этот период времени примерно равен тому, сколько потребовалось бы для двух полетов на Марс и обратно.

В своей инаугурационной речи Трамп озвучил амбициозный план, включающий реализацию космической программы, нацеленной на отправку американских астронавтов на Красную планету. Кононенко отметил, что за время его наблюдений за американской космонавтикой многократно менялся вектор целей, заявляемых различными президентами. Один президент обещал полет на Луну, другой — создание орбитальной станции, а вскоре приоритеты менялись в очередной раз. Он также упомянул о значительном участии Илона Маска в космических проектах, подчеркивая, что интересно будет посмотреть, в каком направлении при нем станет развиваться пилотируемая программа США.

Ранее сообщалось, что Трамп мог бы предложить России возобновить активное сотрудничество в космической сфере ради скорейшего разрешения конфликта на Украине и участия в программе "Артемида", основной задачей которой являются полеты на Марс и возвращение человека на Луну.

Уточнения

Госкорпора́ция «Роско́смос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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