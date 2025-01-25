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Ключ к спокойствию: почему мы не можем заснуть без одеяла

1:36
Наука

Бывало ли с вами такое, вам не удавалось уснуть без одеяла или пледа? Чтож, вы не одиноки! Почему же некоторым из нас бывает так трудно заснуть без этого "укрытия", даже когда температура за окном стремительно растет? Чтобы разобраться в этом явлении и дать ответ на поставленный вопрос, придется немного углубиться в данные психологии и научных исследований.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Оказывается, сон под одеялом – это не просто вопрос привычки или комфорта. В 2011 году кафедра анестезиологии Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовала исследование, в котором было установлено, что давление, создаваемое одеялами, может способствовать ослаблению хронической боли и улучшению качества сна.

Ученые из университетов Флиндерса и Аделаиды также установили, что одеяла и обычные покрывала для сна могут снижать уровень тревожности и депрессии у взрослых, даря ощущение умиротворения и расслабленности.

Специалисты утверждают, что чувство укрытия стимулирует парасимпатическую нервную систему, способствуя релаксации и понижая уровень настороженности нашего организма.

Однако, стоит отметить, что есть и исключения. Одеяла часто применяют для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности или расстройством аутистического спектра, но научных доказательств их результативности во всех случаях недостаточно. В некоторых ситуациях они могут, наоборот, усилить стресс.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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