Как беременность меняет мозг: неожиданное открытие испанских ученых

4:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанские исследователи с помощью магнитно-резонансной томографии провели масштабное исследование, чтобы изучить, как мозг женщин трансформируется на разных этапах беременности и после рождения ребенка. В эксперименте приняли участие 127 женщин, за состоянием мозга которых наблюдали до зачатия, во время беременности и спустя месяц и полгода после родов. Для сравнения собрали данные контрольных групп из 20 небеременных матерей и 32 женщин, которые никогда не рожали.

Фото: Пресс-служба АльфаСтрахование-ОМС Беременная женщина перед ноутбуком с документами в руках

Беременность и роды вызывают значительные изменения в организме женщины. Ранее ученые уже сообщали, что в этот период ускоряются процессы биологического старения. Однако после рождения ребенка организм начинает восстанавливаться, и эти изменения частично обращаются вспять. В одном из предыдущих исследований, проведенных американскими неврологами, было замечено, что структура мозга здоровой 38-летней женщины значительно изменялась за все стадии беременности, начиная с момента зачатия и заканчивая послеродовым периодом.

Испанские специалисты пошли еще дальше, сосредоточив внимание на объемных данных и более глубоком анализе. Помимо МРТ, ученые изучили гормональный фон участниц, анализируя образцы мочи, и провели опросы для оценки их психологического состояния и уровня привязанности к ребенку.

Особое внимание исследователи уделили серому веществу мозга, которое играет ключевую роль в когнитивных процессах и способностях человека. Результаты показали, что во время беременности объем серого вещества заметно сокращался, начиная со второго триместра, а к концу беременности достигал минимального значения. Через шесть месяцев после родов наблюдалось частичное восстановление. Эта динамика напоминала U-образную траекторию: объем уменьшался во время беременности, но постепенно возвращался к исходным значениям после появления ребенка.

Наиболее выраженные изменения происходили в зонах, связанных с социальной адаптацией, когнитивным восприятием и принятием решений. Это включало сеть пассивного режима работы мозга и лобно-теменную внутреннюю сеть. Ученые отметили, что подобные изменения характерны исключительно для женщин в период беременности и не наблюдаются у тех, кто никогда не вынашивал ребенка.

Еще одно важное открытие связано с гормональным фоном. Ученые установили, что изменения в сером веществе мозга тесно связаны с колебаниями уровня двух ключевых эстрогенов — эстриола сульфата и эстрона сульфата. Эти гормоны значительно увеличиваются во время беременности, а после родов их уровень резко падает. Причем их динамика отличается перевернутой U-образной траекторией, противоположной изменениям серого вещества. Исследователи пришли к выводу, что именно эстрогены играют важнейшую роль в инициировании изменений в структуре мозга.

Среди авторов исследования доктор Оскар Виларройя отметил, что сокращение объема серого вещества затронуло 94% мозга беременных женщин, причем его уменьшение составило около 5%. После родов началось постепенное восстановление структуры. При этом анализ психологических опросов показал, что изменения в мозге напрямую связаны с усилением материнской привязанности к ребенку. Таким образом, трансформация мозга помогает женщине адаптироваться к новой роли и формирует механизмы, необходимые для заботы о потомстве.

Авторы работы подчеркнули, что их выводы помогают лучше понять сложные взаимосвязи между гормональными изменениями, нейробиологическими процессами и поведением женщины в период беременности. Эти знания способствуют улучшению научного понимания подготовки организма к материнству и могут быть использованы для разработки новых подходов к обеспечению здоровья матерей.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние организма, характерное для самок живородящих млекопитающих.

