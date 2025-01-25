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В Австралии распустилось редко цветущее растение с запахом гниющего мяса

1:24
Наука

Тысячи людей в эти дни в Сиднее (Австралия), в Королевском ботаническом саду, стоят в очереди, чтобы посмотреть на редко цветущий цветок.

Трупный цветок
Фото: commons.wikimedia.org by Di Sailing moose — Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трупный цветок

Запах у растения необычный — напоминает запах гниющего мяса. 

Этот крупный цветок имеет волнистые лепестки и достигает более метра в диаметре с заостренным в центре пестиком, который может превышать 3 метра.

Название растения раскрывает внешние данные, поэтому состоит из трех корней: "аморфос" (бесформенный), "фаллос" (пенис) и "титанум" (гигантский). Научное название цветка — аморфофаллус титанический, а в народе его прозвали "трупным цветком". В Индонезии встречается в дикой природе, сообщает Reuters.

Растение обычно цветет не чаще чем раз в несколько лет, и его цветение ограничено одним днем. Ни один экземпляр не распускался в Сиднее с 2010 года. Когда долгожданное раскрытие лепестков началось, очереди удлинились, и посетители ждали по три часа.

"Тот факт, что он такой огромный, а цветение занимает не так много времени, и пахнет так отвратительно, действительно привлекает людей", — сказал главный ученый Сиднейских ботанических садов Бретт Саммерелл.

"Я сравнил бы запах с мертвым опоссумом", — добавил он.

 

Уточнения

Си́дне́й — самый старый и второй по размеру город Австралии площадью 12 144,6 км², население которого по переписи 2020 года составляло 5 367 206 человек.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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