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Морской обитатель, не изменившийся со времён динозавров

1:04
Наука

В водах Палау обнаружено редкое морское существо, практически не изменившееся со времен динозавров.

Наутилус
Фото: YouTube/ EVNautilus is licensed under Free More info
Наутилус

Этот обитатель морей получил название "наутилус Палау" (Nautilus belauensis). Он прекрасно живет на глубине от 200 до 340 метров.

 Экспедицию для исследований организовал Фонд океанографических исследований.

Ученые использовали подводные аппараты и роботов для изучения этого существа.

Исследователи считают наутилуса одним из самых древних представителей семейства головоногих, к которому также принадлежат осьминоги и кальмары.

Международный союз охраны природы классифицирует этот вид как находящийся под угрозой исчезновения.

Морской обитатель выделяется своей окраской и формой панциря. О его жизненном цикле и миграционных привычках известно немного. Наутилусы поднимаются к поверхности ночью и возвращаются на глубину утром, сообщает CNN со ссылкой на Earth.com.

Уточнения

Пала́у  — островное государство, ассоциированное с США, в Филиппинском море Тихого океана, расположенное в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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