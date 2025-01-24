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Сейсмическая опасность Алматы волнует специалистов

1:03
Наука

Алматы находится в зоне, подверженной значительному риску крупных землетрясений.

Асфальт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Асфальт

Город расположен в северных предгорьях Тянь-Шанского нагорья, которое является частью активного сейсмического пояса. Небольшие толчки, фиксируемые в регионе, указывают на высокую вероятность мощных землетрясений в будущем.

Согласно расчетам, сейсмичность территории Алматы составляет 9 баллов по инженерной шкале MSK-64 (К). Проектирование и возведение зданий и сооружений осуществляется с учетом этих 9 баллов. В районах с неустойчивыми почвами уровень сейсмичности может достигать 10 баллов.

Очаги землетрясений остаются вне непосредственной видимости, их глубина может составлять десятки и даже сотни километров. Точные физико-химические изменения, происходящие в зоне заготовки сейсмической активности перед толчками, на данный момент остаются неизвестными, сообщает informburo.

Уточнения

Землетрясение — колебание земной поверхности, вызванное образованием очага высвобождения энергии деформации в некоторой зоне земной коры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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