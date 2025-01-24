Радиовсплеск из мёртвой галактики шокировал учёных

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые смогли отследить радиосигнал, исходящий из глубины космоса, до его источника и были поражены открытием.

Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Открытый космос

В течение многих лет исследователи искали объяснения быстрому радиовсплеску (FRB) — мощным и кратковременным энергетическим выбросам. Возможные причины включали черные дыры и инопланетные технологии.

Теперь ученые удалось проследить один из этих всплесков до его родной галактики, которая оказалась старой и мертвой, а её форма была необычной. Ранее FRB находили только в молодых галактиках, что заставляет пересмотреть существующие представления о местах их происхождения. Это открытие может указывать на то, что такие космические события происходят в гораздо более разнообразных условиях, чем предполагалось.

FRB был обнаружен в феврале 2024 года и продолжал излучать сигналы до июля того же года, что позволило определить его местоположение. Оказалось, что сигнал пришел из галактики возрастом 11,3 миллиарда лет, находящейся всего в двух миллиардах световых лет от Земли.

Моделирование условий в этой галактике показало, что она обладает исключительной яркостью и массой, в 100 миллиардов раз превышающей массу Солнца, что делает её самой массивной принимающей галактикой FRB на сегодняшний день, сообщает independent.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

