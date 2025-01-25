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Зачем самцы притворяются самками

1:30
Наука

Турухтаны — уникальные птицы, у которых наблюдается три вида полиморфизма, связанного с внешностью и брачным поведением. Эти стратегии обусловлены генетическими особенностями и различиями в уровне тестостерона.

турухтан, самец
Фото: Wikimedia Commons by DickDaniels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
турухтан, самец

Три типа самцов и их поведение

Независимые: агрессивны и защищают территорию для брачных игр. У них высокий уровень тестостерона.

Спутники (сателлиты): миролюбиво взаимодействуют с независимыми самцами.
Используют обходные стратегии для участия в спаривании.

Фейдеры, которые имитируют самок: притворяются самками, чтобы получить доступ к территориям спаривания.

Высокий уровень тестостерона способствует агрессии и репродуктивному успеху, что характерно для независимых самцов.

Генетическая структура, называемая супергеном, содержит около 100 генов, определяющих различия.

Ген в супергене кодирует фермент, расщепляющий тестостерон: У спутников и фейдеров выработка фермента выше, что снижает уровень тестостерона.

У независимых самцов этот фермент практически отсутствует, что объясняет их агрессивное поведение.

У неагрессивных самцов наблюдается повышенное количество суперфермента в гипоталамусе, что влияет на их социальное поведение.

Учёные планируют изучить механизмы, регулирующие социальное поведение, а также различия между полами.

Уточнения

Турухта́н (лат. Calidris pugnax) — вид птиц из семейства бекасовых.

Полиморфи́зм в биологии (от др.-греч. πολύμορφος — многообразный) — способность некоторых организмов существовать в состояниях с различной внутренней структурой или в разных внешних формах во время своего жизненного цикла.

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Гипотала́мус (лат. hypothalamus, от др.-греч. ὑπό ‘под’ и θάλαμος ‘комната, камера, отсек, таламус’) — небольшая область в промежуточном мозге, включающая в себя большое число групп клеток (свыше 30 ядер), которые регулируют нейроэндокринную деятельность мозга и гомеостаз организма. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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