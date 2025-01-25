Зачем самцы притворяются самками

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Турухтаны — уникальные птицы, у которых наблюдается три вида полиморфизма, связанного с внешностью и брачным поведением. Эти стратегии обусловлены генетическими особенностями и различиями в уровне тестостерона.

Фото: Wikimedia Commons by DickDaniels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ турухтан, самец

Три типа самцов и их поведение

Независимые: агрессивны и защищают территорию для брачных игр. У них высокий уровень тестостерона.

Спутники (сателлиты): миролюбиво взаимодействуют с независимыми самцами.

Используют обходные стратегии для участия в спаривании.

Фейдеры, которые имитируют самок: притворяются самками, чтобы получить доступ к территориям спаривания.

Высокий уровень тестостерона способствует агрессии и репродуктивному успеху, что характерно для независимых самцов.

Генетическая структура, называемая супергеном, содержит около 100 генов, определяющих различия.

Ген в супергене кодирует фермент, расщепляющий тестостерон: У спутников и фейдеров выработка фермента выше, что снижает уровень тестостерона.

У независимых самцов этот фермент практически отсутствует, что объясняет их агрессивное поведение.

У неагрессивных самцов наблюдается повышенное количество суперфермента в гипоталамусе, что влияет на их социальное поведение.

Учёные планируют изучить механизмы, регулирующие социальное поведение, а также различия между полами.

Уточнения

Турухта́н (лат. Calidris pugnax) — вид птиц из семейства бекасовых.



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