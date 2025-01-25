Зачем самцы притворяются самками

Турухтаны — уникальные птицы, у которых наблюдается три вида полиморфизма, связанного с внешностью и брачным поведением. Эти стратегии обусловлены генетическими особенностями и различиями в уровне тестостерона.
Три типа самцов и их поведение
Независимые: агрессивны и защищают территорию для брачных игр. У них высокий уровень тестостерона.
Спутники (сателлиты): миролюбиво взаимодействуют с независимыми самцами.
Используют обходные стратегии для участия в спаривании.
Фейдеры, которые имитируют самок: притворяются самками, чтобы получить доступ к территориям спаривания.
Высокий уровень тестостерона способствует агрессии и репродуктивному успеху, что характерно для независимых самцов.
Генетическая структура, называемая супергеном, содержит около 100 генов, определяющих различия.
Ген в супергене кодирует фермент, расщепляющий тестостерон: У спутников и фейдеров выработка фермента выше, что снижает уровень тестостерона.
У независимых самцов этот фермент практически отсутствует, что объясняет их агрессивное поведение.
У неагрессивных самцов наблюдается повышенное количество суперфермента в гипоталамусе, что влияет на их социальное поведение.
Учёные планируют изучить механизмы, регулирующие социальное поведение, а также различия между полами.
Турухта́н (лат. Calidris pugnax) — вид птиц из семейства бекасовых.
Полиморфи́зм в биологии (от др.-греч. πολύμορφος — многообразный) — способность некоторых организмов существовать в состояниях с различной внутренней структурой или в разных внешних формах во время своего жизненного цикла.
Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.
Гипотала́мус (лат. hypothalamus, от др.-греч. ὑπό ‘под’ и θάλαμος ‘комната, камера, отсек, таламус’) — небольшая область в промежуточном мозге, включающая в себя большое число групп клеток (свыше 30 ядер), которые регулируют нейроэндокринную деятельность мозга и гомеостаз организма.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.