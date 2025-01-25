Детские обиды впоследствии могут закончиться стрельбой по людям

Исследование, проведённое учёными из университета Ратгерса, показало, что неблагоприятный опыт в детстве (adverse childhood experiences, ACEs) оказывает влияние на потенциально опасное поведение, связанное с огнестрельным оружием, во взрослой жизни.
Результаты подчёркивают связь между повышенной чувствительностью к угрозам и использованием оружия.
Неблагоприятный детский опыт усиливает ощущение угрозы, что увеличивает риск применения оружия.
Люди с высоким уровнем чувствительности могут видеть угрозы там, где их нет, что приводит к ненужной эскалации и применению оружия в целях самообороны.
Анализ исследования охватывает выборку из 3 130 взрослых, у которых имеется доступ к огнестрельному оружию. Участники сообщали о своём детском опыте, уровне недоверия к обществу, симптомах депрессии и истории применения оружия.
ACEs повышают чувствительность к угрозам и уровень депрессии, но именно чувствительность к угрозам напрямую связана с использованием оружия.
Уменьшение неблагоприятного опыта в детстве способствует снижению психологического воздействия и предотвращению опасного поведения.
Практические рекомендации
Прерывание механизмов влияния: разработка программ, направленных на снижение чувствительности к угрозам, может быть эффективной стратегией предотвращения применения огнестрельного оружия.
Социальная поддержка: создание условий, уменьшающих воздействие ACEs, может помочь предотвратить избыточную реакцию на потенциальные угрозы во взрослом возрасте.
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