Детские обиды впоследствии могут закончиться стрельбой по людям

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое учёными из университета Ратгерса, показало, что неблагоприятный опыт в детстве (adverse childhood experiences, ACEs) оказывает влияние на потенциально опасное поведение, связанное с огнестрельным оружием, во взрослой жизни.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомат

Результаты подчёркивают связь между повышенной чувствительностью к угрозам и использованием оружия.

Неблагоприятный детский опыт усиливает ощущение угрозы, что увеличивает риск применения оружия.

Люди с высоким уровнем чувствительности могут видеть угрозы там, где их нет, что приводит к ненужной эскалации и применению оружия в целях самообороны.

Анализ исследования охватывает выборку из 3 130 взрослых, у которых имеется доступ к огнестрельному оружию. Участники сообщали о своём детском опыте, уровне недоверия к обществу, симптомах депрессии и истории применения оружия.

ACEs повышают чувствительность к угрозам и уровень депрессии, но именно чувствительность к угрозам напрямую связана с использованием оружия.

Уменьшение неблагоприятного опыта в детстве способствует снижению психологического воздействия и предотвращению опасного поведения.

Практические рекомендации

Прерывание механизмов влияния: разработка программ, направленных на снижение чувствительности к угрозам, может быть эффективной стратегией предотвращения применения огнестрельного оружия.

Социальная поддержка: создание условий, уменьшающих воздействие ACEs, может помочь предотвратить избыточную реакцию на потенциальные угрозы во взрослом возрасте.