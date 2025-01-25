Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как скрыть беспорядок на кухне: простые способы освободить пространство
Критическая температура для моторного масла: когда оно замерзает
Топ-3 сорта помидоров для редких урожаев и потрясающего вкуса
Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев
Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google
Как сохранить салат свежим дольше: опытные хозяйки знают этот простой секрет
Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде
Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться
Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину

Детские обиды впоследствии могут закончиться стрельбой по людям

1:41
Наука

Исследование, проведённое учёными из университета Ратгерса, показало, что неблагоприятный опыт в детстве (adverse childhood experiences, ACEs) оказывает влияние на потенциально опасное поведение, связанное с огнестрельным оружием, во взрослой жизни.

Автомат
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомат

Результаты подчёркивают связь между повышенной чувствительностью к угрозам и использованием оружия.

Неблагоприятный детский опыт усиливает ощущение угрозы, что увеличивает риск применения оружия.

Люди с высоким уровнем чувствительности могут видеть угрозы там, где их нет, что приводит к ненужной эскалации и применению оружия в целях самообороны.

Анализ исследования охватывает выборку из 3 130 взрослых, у которых имеется доступ к огнестрельному оружию. Участники сообщали о своём детском опыте, уровне недоверия к обществу, симптомах депрессии и истории применения оружия.

ACEs повышают чувствительность к угрозам и уровень депрессии, но именно чувствительность к угрозам напрямую связана с использованием оружия.

Уменьшение неблагоприятного опыта в детстве способствует снижению психологического воздействия и предотвращению опасного поведения.

Практические рекомендации

Прерывание механизмов влияния: разработка программ, направленных на снижение чувствительности к угрозам, может быть эффективной стратегией предотвращения применения огнестрельного оружия.

Социальная поддержка: создание условий, уменьшающих воздействие ACEs, может помочь предотвратить избыточную реакцию на потенциальные угрозы во взрослом возрасте.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет, который помогает замедлить старение: доступный крем, о котором вы не знали
Красота и стиль
Секрет, который помогает замедлить старение: доступный крем, о котором вы не знали Аудио 
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Топ-3 сорта помидоров для редких урожаев и потрясающего вкуса
Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев
Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google
Как сохранить салат свежим дольше: опытные хозяйки знают этот простой секрет
Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде
Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться
Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину
Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца
Кардиолог ФМБА перечислил причины повышенного артериального давления
Широкая и мощная спина вам гарантирована! Выполняйте это упражнение три раза в неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.