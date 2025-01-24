Между будущим и прошлым: как стройка обнажила культурный слой XVIII века

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом сердце Екатеринбурга, на стройплощадке нового здания Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ), археологические раскопки принесли неожиданные находки. В ходе работ археологи обнаружили удивительные предметы, которые датируются XVIII — началом XX века.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Michaila_vnuk by Michaila vnuk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ керамика дьяковской культуры

В результате исследований на месте будущего здания УФСБ были найдены остатки старых зданий, монеты, бытовая утварь, фрагменты стеклянных и файянсовых изделий, керамика и металлические предметы. Все находки были подтверждены результатами исторической экспертизы. Об этом сообщает "Царьград".

При этом, как отмечается, до начала строительных работ здесь уже было зарегистрировано множество археологических памятников "Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX века". Несмотря на это, строительные работы разрешены.

Специалисты подчеркивают, что при условии наличия необходимой документации и соблюдении строгих норм строительство не станет угрозой для культурного наследия. Например, на определенных участках запрещено использование тяжелой техники с массой свыше 16 тонн, чтобы избежать повреждения древних находок.

Вот так обычная стройка нового здания УФСБ привела к открытию уникальных артефактов, предоставляя ценные данные для исторических исследований и сохранения культурного наследия.

Уточнения

Артефакт в археологии — объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.

