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США вне Парижского соглашения: уступит ли Америка лидерство Китаю?

1:38
Наука

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату вызывает обеспокоенность во всём мире. Этот шаг, официально подтверждённый указом от 20 января, не только ослабляет международные усилия по борьбе с изменением климата, но и ставит США в сложное положение как экологически, так и экономически.

Выбросы
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Выбросы

США, оставаясь крупнейшей экономикой, не будут участвовать в реализации соглашения. Это подрывает глобальные усилия по сокращению выбросов.

Экологические организации предупреждают: выход США усилит последствия изменения климата.

Позиции других стран:

Более 90% мировых выбросов приходится на страны, которые остаются приверженными Парижскому соглашению. Помимо США, среди стран, не подписавших соглашение, — Ливия, Йемен и Иран.

Экономические и геополитические риски:

Выход из соглашения ограничивает влияние США на развитие рынка чистой энергетики, уступая лидерство таким странам, как Китай.

Развитие технологий в сфере солнечной и ветровой энергии, а также электромобилей, продолжает определять мировой экономический ландшафт, но США теперь рискуют остаться в стороне.

Отмена экологических инициатив предыдущей администрации: Запрет на выдачу федеральных разрешений для использования ветровой энергии.

Увеличение добычи ископаемого топлива и экспорта природного газа, что идёт вразрез с глобальной тенденцией перехода к экологически чистым источникам энергии.

Уточнения

Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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