В пустыне Дубая найдены следы древних поселений благодаря ИИ

Раскрытие древних секретов, скрытых под песками пустынь, всегда было сложной задачей для археологов. Однако революционное слияние искусственного интеллекта (ИИ) и передовых технологий визуализации меняет подход к археологическим исследованиям. Благодаря этим инновациям ученые находят следы давно утраченных цивилизаций, не используя ни одной лопаты.
Пустынные территории, такие как Руб-эль-Хали (Пустой квартал), простираются на сотни тысяч квадратных километров. Традиционные методы археологии, включая наземные исследования, требуют значительных затрат времени, средств и усилий, что оставляет огромные площади необследованными.
Однако применение технологий, таких как радиолокационная система с синтезированной апертурой (SAR) и алгоритмы машинного обучения, меняет правила игры. Эти инструменты делают процесс археологических открытий более эффективным и точным.
SAR использует радиолокационные сигналы для создания высококачественных изображений поверхности Земли. Эта технология способна проникать сквозь песок, растительность или лед, выявляя скрытые под поверхностью особенности.
Искусственный интеллект, в частности алгоритмы глубокого обучения, анализирует данные SAR для поиска аномалий и узоров. Ученые обучают ИИ на основе известных археологических объектов, чтобы он мог распознавать следы поселений, дорог и других искусственных структур. Это позволяет значительно сократить трудозатраты и повысить вероятность обнаружения неизвестных ранее мест.
Одним из ярких примеров эффективности этой технологии стали исследования в пустыне Дубая. Там были обнаружены следы человеческой активности возрастом около 5 тысяч лет, включая древние поселения и дорожные сети.
«Обнаружить такие места без раскопок — это как открыть новые главы истории», — говорит Мария Гонсалес, археолог, участвовавшая в проекте.
Подобные успехи достигнуты и в других регионах. Например, в Монголии технология SAR помогла идентифицировать тысячи средневековых объектов, включая торговые пути вдоль Шёлкового пути.
Одна из ключевых возможностей технологий ИИ и SAR — это картирование древних торговых сетей. В Аравийском полуострове исследователи выявили дороги, соединяющие поселения, что указывает на активную торговлю в доисторические и раннеисторические периоды. Эти находки проливают свет на обмен товарами, идеями и культурой между различными регионами.
Несмотря на огромный потенциал, использование ИИ в археологии сопряжено с рядом проблем:
Доктор Ли Вэй из Национального университета Сингапура отмечает:
«С развитием алгоритмов точность и полезность ИИ в археологии будет возрастать, делая его незаменимым инструментом для исследователей по всему миру».
Интеграция искусственного интеллекта и передовых технологий визуализации открывает новую эпоху в археологии. От пустынь до полярных регионов эти инструменты помогут раскрыть бесчисленные тайны, спрятанные под поверхностью Земли, предоставляя уникальные сведения о прошлом человечества.
Успех проектов в Дубае, Монголии и других регионах демонстрирует, что технологии ИИ могут кардинально изменить наше представление о древних цивилизациях. С дальнейшим развитием алгоритмов и технологий SAR мы можем рассчитывать на новые открытия, которые обеспечат сохранение этих сокровищ для будущих поколений.
Как отметил представитель ЮНЕСКО:
«ИИ значительно улучшает наши возможности по защите и изучению культурного наследия. Такие инновации важны для углубления знаний о древних цивилизациях и их сохранения».
Этот технологический прорыв подчеркивает безграничные возможности, которые появляются на стыке технологий и археологии, открывая новые главы истории, скрытые под песками.
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