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В пустыне Дубая найдены следы древних поселений благодаря ИИ

5:04
Наука

Раскрытие древних секретов, скрытых под песками пустынь, всегда было сложной задачей для археологов. Однако революционное слияние искусственного интеллекта (ИИ) и передовых технологий визуализации меняет подход к археологическим исследованиям. Благодаря этим инновациям ученые находят следы давно утраченных цивилизаций, не используя ни одной лопаты.

Пустыня
Фото: Great Discoveries Channel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Пустыня

Трудности археологии в пустынях

Пустынные территории, такие как Руб-эль-Хали (Пустой квартал), простираются на сотни тысяч квадратных километров. Традиционные методы археологии, включая наземные исследования, требуют значительных затрат времени, средств и усилий, что оставляет огромные площади необследованными.

Однако применение технологий, таких как радиолокационная система с синтезированной апертурой (SAR) и алгоритмы машинного обучения, меняет правила игры. Эти инструменты делают процесс археологических открытий более эффективным и точным.

Как работают SAR и ИИ?

SAR использует радиолокационные сигналы для создания высококачественных изображений поверхности Земли. Эта технология способна проникать сквозь песок, растительность или лед, выявляя скрытые под поверхностью особенности.

Искусственный интеллект, в частности алгоритмы глубокого обучения, анализирует данные SAR для поиска аномалий и узоров. Ученые обучают ИИ на основе известных археологических объектов, чтобы он мог распознавать следы поселений, дорог и других искусственных структур. Это позволяет значительно сократить трудозатраты и повысить вероятность обнаружения неизвестных ранее мест.

Прорывные открытия: исследование пустыни Дубая

Одним из ярких примеров эффективности этой технологии стали исследования в пустыне Дубая. Там были обнаружены следы человеческой активности возрастом около 5 тысяч лет, включая древние поселения и дорожные сети.

«Обнаружить такие места без раскопок — это как открыть новые главы истории», — говорит Мария Гонсалес, археолог, участвовавшая в проекте.

Подобные успехи достигнуты и в других регионах. Например, в Монголии технология SAR помогла идентифицировать тысячи средневековых объектов, включая торговые пути вдоль Шёлкового пути.

Возвращение древних торговых маршрутов

Одна из ключевых возможностей технологий ИИ и SAR — это картирование древних торговых сетей. В Аравийском полуострове исследователи выявили дороги, соединяющие поселения, что указывает на активную торговлю в доисторические и раннеисторические периоды. Эти находки проливают свет на обмен товарами, идеями и культурой между различными регионами.

Сложности интеграции ИИ в археологию

Несмотря на огромный потенциал, использование ИИ в археологии сопряжено с рядом проблем:

  1. Высокие затраты и сложность: технологии SAR требуют значительных инвестиций в спутники, авиационные платформы и инфраструктуру для обработки данных.
  2. Интерпретация данных: природные объекты иногда выглядят как искусственные структуры, что может приводить к ложным открытиям.
  3. Этические вопросы: выявление новых археологических объектов поднимает вопросы об их сохранении, праве собственности и использовании.

Доктор Ли Вэй из Национального университета Сингапура отмечает:

«С развитием алгоритмов точность и полезность ИИ в археологии будет возрастать, делая его незаменимым инструментом для исследователей по всему миру».

Будущее высокотехнологичной археологии

Интеграция искусственного интеллекта и передовых технологий визуализации открывает новую эпоху в археологии. От пустынь до полярных регионов эти инструменты помогут раскрыть бесчисленные тайны, спрятанные под поверхностью Земли, предоставляя уникальные сведения о прошлом человечества.

Успех проектов в Дубае, Монголии и других регионах демонстрирует, что технологии ИИ могут кардинально изменить наше представление о древних цивилизациях. С дальнейшим развитием алгоритмов и технологий SAR мы можем рассчитывать на новые открытия, которые обеспечат сохранение этих сокровищ для будущих поколений.

Как отметил представитель ЮНЕСКО:

«ИИ значительно улучшает наши возможности по защите и изучению культурного наследия. Такие инновации важны для углубления знаний о древних цивилизациях и их сохранения».

Этот технологический прорыв подчеркивает безграничные возможности, которые появляются на стыке технологий и археологии, открывая новые главы истории, скрытые под песками.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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