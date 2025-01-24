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Космический раритет: в Свердловской области реставрируют легендарный космический корабль

1:42
Наука

В Музейном комплексе Верхней Пышмы, расположенном в Свердловской области, стартовали работы по восстановлению орбитального корабля "Буран" (модель 2.01 "Байкал").

Буран
Фото: https://www.flickr.com/photos/aeroprints/7286029204/ by Aeroprints.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буран

Данный экземпляр является единственным сохранившимся в России летным образцом легендарного космического корабля. Он был доставлен в музей в августе 2024 года, и с того момента велась тщательная подготовка к реализации масштабного реставрационного проекта.

На первом этапе специалисты проведут детальное сканирование корпуса, что позволит разработать и воссоздать утраченные элементы. Восстановлению подлежат внешние компоненты маршевых и управляющих двигателей, створки носового шасси, отдельные элементы остекления, а также носовой обтекатель.

По словам директора музея Николая Резинских, подобные работы ранее не проводились, что делает проект особенно сложным. Он подчеркнул, что технологии и материалы, использованные при создании "Бурана", отличаются высокой сложностью, что значительно затрудняет процесс воспроизведения даже демонстрационных моделей. Об этом сообщает "Царьград".

Основной целью реставрации является не только восстановление внешнего облика корабля, но и создание условий для посещения его внутреннего пространства всеми желающими.

Кроме того, на территории музея полным ходом идет строительство специального павильона. В нем разместят экспозицию, посвященную советской космической программе "Энергия — Буран", в составе которой будет представлен и сам легендарный корабль.

Уточнения

«Энергия» — «Буран» космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Свой первый и единственный космический полёт орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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