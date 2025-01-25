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Скоростной путь на Марс: ядерный двигатель сделает миссии в космос безопаснее — испытания уже пройдены

2:06
Наука

США впервые провели испытания ядерного ракетного топлива в условиях, приближенных к реальным. Компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) сообщила об успешном тестировании своих топливных сборок, которые выдержали температуру до 2326 °C и сохранили целостность после шести циклов нагрева. Эти достижения открывают новые перспективы для дальних космических миссий.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Испытания в Центре НАСА

Тестирование проходило в Центре космических полетов НАСА имени Маршалла (MSFC) и длилось 20 минут, что соответствует режиму работы двигателя на полной мощности. Сборки подвергались экстремальным условиям — нагретый до 2326 °C водород подавался в камеру, имитируя работу двигателя. Результаты показали, что топливо способно выдерживать такие нагрузки, что делает его подходящим для использования в ядерных тепловых двигателях (NTP).

Прорыв в освоении дальнего космоса

Президент GA-EMS Скотт Форни заявил, что эти испытания стали ключевой вехой на пути к созданию надежных двигателей для дальнего космоса. Благодаря ядерным тепловым двигателям время полета до Марса может сократиться с 6–7 месяцев до 45 суток. Это не только снизит риски для здоровья экипажа, но и сделает космические миссии более безопасными и эффективными.

Технология нового поколения

DARPA подписала контракт с Lockheed Martin на сумму $499 млн для разработки ракеты с ядерным тепловым двигателем. Основной принцип работы таких двигателей заключается в нагреве водорода с помощью реактора с ядерным топливом. Перегретый водород выбрасывается через сопло, создавая мощную реактивную тягу.

Эти инновации обещают изменить будущее освоения космоса, открывая путь к более быстрым и безопасным полетам к дальним планетам.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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