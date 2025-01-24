Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Около пяти миллионов лет назад на Земле произошло грандиозное событие, оставившее глубокий след в истории нашей планеты. Учёные из Университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружили доказательства того, что Средиземное море подверглось «мега-наводнению», которое завершило длительный период, когда регион представлял собой гигантскую солончаковую равнину.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, Космический центр имени Линдона Джонсона, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан - ISS031-E-57122 - View of Pacific Ocean

Колоссальная сила наводнения изменила ландшафт Земли

До сих пор считалось, что заполнение Средиземного моря происходило постепенно в течение 10 тысяч лет. Однако новое исследование ставит под сомнение эту гипотезу. Учёные обнаружили канал эрозии, простирающийся от залива Кадис до моря Альборан, свидетельствующий о едином и мощном событии — Занклийском мега-наводнении.

По данным исследования, поток воды достигал скорости до миллиона кубометров в секунду, что делает это событие крупнейшим наводнением в истории Земли. Огромная сила воды из Атлантического океана заполнила Средиземное море, которое к тому моменту было изолировано и практически полностью испарилось, образовав залежи соли.

Эти выводы были опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Геологические данные и компьютерное моделирование

Используя данные сейсмической рефлексии — метода, похожего на ультразвуковое сканирование, позволяющего изучать слои пород и осадков под поверхностью, — учёные обнаружили канал в форме буквы W. Он расположен к востоку от Сицилийского пролива, который ранее разделял западный и восточный бассейны Средиземного моря.

Исследование более 300 подводных хребтов в этом районе показало следы сильной эрозии, вызванной массивным и турбулентным потоком воды.

С помощью компьютерного моделирования команда реконструировала, как могла происходить эта катастрофа. Поток воды усиливался со временем, достигая скорости до 32 метров в секунду. Вода углубляла каналы, разрушала породы и переносила материал на большие расстояния.

Последствия мега-наводнения

Занклийское мега-наводнение стало эпохальным событием, которое полностью изменило географию региона. Это явление не только привело к повторному заполнению Средиземного моря, но и оставило после себя колоссальные солевые отложения, до сих пор формирующие ландшафт.