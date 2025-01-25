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Искусственный интеллект предсказывает землетрясения: новый алгоритм изменит мир

1:44
Наука

Группа ученых из Имперского колледжа Лондона разработала революционную систему мониторинга "GeoScan", использующую искусственный интеллект для анализа изменений в земной коре. Исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует, как эта технология может изменить подход к прогнозированию природных катаклизмов.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Как работает "GeoScan"

"GeoScan" анализирует движения тектонических плит и изменения структуры горных пород на глубине до 15 километров, создавая детализированные 3D-модели. По словам доктора Джеймса Уэстбрука, возглавлявшего проект, "алгоритм позволяет отслеживать деформации с точностью до миллиметра".

Система использует машинное обучение для распознавания скрытых деформаций и обновляет данные в режиме реального времени. Испытания показали, что технология способна с точностью до 92% предсказать землетрясения за двое суток до их начала.

Применение технологии

Кроме сейсмологии, "GeoScan" обещает быть полезным в нефтегазовой отрасли. Точная информация о разломах и подземной активности позволит минимизировать риски при разведке и бурении. Коммерческое внедрение технологии запланировано на текущий год, что открывает перспективы для широкого применения.

Значимость открытия

Профессор Майкл Рэйвенскрофт из Оксфордского университета назвал разработку значительным шагом вперед в геологических исследованиях. Возможность прогнозировать катастрофы и повышать безопасность делает "GeoScan" одной из самых перспективных технологий в своей области.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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