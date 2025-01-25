В скале нашли древнюю гробницу: археологи разгадали тайны Саккары — вот что внутри

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Египта и Японии сделала важные открытия в древнем некрополе Саккара, расположенном к югу от Каира. Археологи выявили две высеченные в скале гробницы, четыре мастабы и десять захоронений, расширив границы некрополя на север. Эти находки помогают лучше понять значение региона в разные эпохи истории Древнего Египта.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Мастабы и гробницы: что нашли исследователи

Мастабы, характерные для Древнего царства, представляют собой прямоугольные постройки с плоской крышей и наклонными стенами. Найденные мастабы датируются концом 2-й и началом 3-й династии (примерно 27 век до нашей эры) и, скорее всего, предназначались для знати.

Однако самые удивительные находки относятся к эпохе Нового царства. Десять обнаруженных захоронений принадлежат периоду 18-й династии (1550–1295 годы до нашей эры) — времени расцвета Египта. Особую ценность представляет гробница, высеченная в скале, с известняковой шахтой, ведущей к погребальной камере.

Как отметил Мохамед Исмаил Халед из Высшего совета по древностям, такие гробницы подтверждают, что Саккара оставалась важным местом захоронений не только в Древнем царстве, но и в период Нового царства, когда Мемфис вновь стал столицей.

История раскопок: открытия, которые меняют науку

Раскопки в Саккаре продолжаются десятилетиями, и интерес к этому некрополю не ослабевает. В 2020 году здесь были найдены расписные гробы 26-й династии (около 7 века до нашей эры), ставшие важным археологическим открытием. Новые находки лишь подтверждают значимость Саккары как центра религии и культуры на протяжении тысячелетий.