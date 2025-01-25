Галактики стремительно удаляются: этот феномен ломает научные теории

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Пространство вокруг нас, как подтверждают ученые, расширяется быстрее, чем это может объяснить современная физика. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, основывается на точных измерениях скопления галактик Волос Вероники, удаленного от нас на более чем 300 миллионов световых лет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Космическое расширение: загадки и теории

Астрономы уже давно установили, что изначально плотная концентрация массы и энергии трансформировалась в ослепительное скопление галактик, которое существует в постоянно расширяющемся пространстве. Однако то, как это произошло, до сих пор остается предметом догадок. Физики объясняют процесс взаимодействием инфляционных квантовых полей, загадочной темной энергии и неизвестными формами притяжения.

Эти элементы формируют модель расширяющейся Вселенной, где сгустки материи, видимой и невидимой, раздвигаются с расчетной скоростью — так называемой постоянной Хаббла. Однако проблема в том, что разные методы измерения этой постоянной дают противоречивые результаты.

Напряжение, ставшее кризисом

"Теперь напряжение перерастает в кризис", — говорит Дэн Сколник, физик из Университета Дьюка, возглавлявший исследование.

Для проверки данных его команда использовала спектроскопический инструмент темной энергии (DESI), анализируя расстояние до скопления Волос Вероники. Это позволило уточнить, что оно находится на расстоянии 321 миллиона световых лет от нас.

Полученные измерения указывают, что скорость расширения составляет 76,5 километров в секунду на мегапарсек. Однако этот показатель значительно отличается от 67,4 километров в секунду на мегапарсек, который был определен на основе древнего света с эпохи Большого взрыва.

Открытия на грани новой физики

Нерешенное несоответствие между методами измерений ставит перед космологией одну из величайших загадок.

"Мы находимся на этапе, когда наши модели, используемые последние два с половиной десятилетия, начинают не соответствовать действительности", — отмечает Сколник.

Он уверен, что это либо приведет к пересмотру базовых теорий, либо откроет совершенно новую физику.

Эти открытия не просто вызывают вопросы, но и открывают невероятные перспективы для науки.

"Космология полна сюрпризов, и мы только в начале пути к пониманию всей картины", — добавляет Сколник.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

