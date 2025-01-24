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Мега-айсберг А23a направляется к Южной Георгии: возможные последствия для природы

3:39
Наука

Гигантский айсберг, сравнимый по размеру с островом Род-Айленд, направляется к удалённому острову Южная Георгия у берегов Антарктиды. Этот "мегаайсберг", масса которого достигает триллиона тонн, может либо столкнуться с островом и застрять, либо обойти его благодаря океанским течениям. Если айсберг застрянет, это затруднит пингвинам доступ к еде, что может привести к гибели некоторых птенцов. Тем не менее, учёные не ожидают значительного вреда от айсберга, известного как А23a.

Айсберг А23a
Фото: Ministry of Defense by Cpl Tom Cann RAF, Crown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Айсберг А23a

"Это скорее зрелище, чем опасность", — утверждают исследователи.

Айсберг как естественный процесс

Айсберг А23a — впечатляющее зрелище. Высота его видимой части составляет около 40 метров, но под водой скрыто в десять раз больше, сообщил океанограф Британского антарктического обследования Эндрю Мейерс, который изучал айсберг вблизи в декабре 2023 года с борта исследовательского судна RRS Sir David Attenborough.

"Это огромная ледяная стена, словно из "Игры престолов". Она возвышается над кораблём, и волны разбиваются о её основание. Если ещё добавить солнечный свет, картинка становится поистине драматичной", — рассказал Мейерс.

Несмотря на свои размеры, айсберг движется очень медленно — примерно один метр каждые 3-7 секунд, что значительно меньше одной мили в час.

Возможное столкновение с Южной Георгией

В ближайшие две-четыре недели айсберг подойдёт к острову Южная Георгия, где воды становятся мелкими. Айсберг может застрять или пройти мимо, сообщил Мейерс.

"Крупные айсберги сталкиваются с отмелями вокруг Южной Георгии почти каждый год. Этот регион — своего рода шоссе для айсбергов", — отметил учёный из Университета Колорадо Тед Скамбос.

Он также напомнил, что этот путь известен ещё со времён экспедиций Эрнеста Шеклтона, который за три недели добрался до острова.

Экологическое значение Южной Георгии

Южная Георгия является домом для миллионов пингвинов и тюленей. Остров служит местом размножения для многих видов. Во время сезона размножения взрослые пингвины и тюлени активно добывают еду в океане, чтобы кормить своих детёнышей. Если айсберг заблокирует пути к добыче, взрослые будут вынуждены преодолевать большие расстояния, расходуя больше энергии и принося меньше пищи. Это может значительно увеличить смертность среди птенцов, пояснил Мейерс.

Хотя такие события могут негативно сказаться на отдельных колониях, глобальной угрозы для популяции пингвинов они не представляют.

"Экосистема Южного океана очень устойчива к таким явлениям. Она эволюционировала с учётом существования айсбергов на протяжении сотен тысяч лет", — отметил Скамбос.

Айсберг А23a: история и влияние изменения климата

Этот айсберг откололся ещё в 1986 году, но десятилетиями оставался окружённым морским льдом. Лишь несколько лет назад он начал свой путь.

Образование айсбергов — это нормальный процесс. Однако с глобальным потеплением такие события происходят чаще. Из-за повышения температуры больше пресной воды поступает в океан, что влияет на ледники и способствует увеличению количества айсбергов.

Уточнения

A23a — крупный столообразный айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На август 2024 года является крупнейшим айсбергом в мире.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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