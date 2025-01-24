Спелеологи исследовали глубины пещеры Веревкина

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Пещера Веревкина, расположенная в Карачаево-Черкесской Республике, считается одной из самых глубоких и известных в мире, ее глубина составляет 2212 метров.

Фото: Freepik by Designed by Freepik На глубине

Спелеологи впервые открыли эту пещеру в 1968 году, но серьезное ее изучение началось лишь спустя много лет. Первый спуск на глубину менее 400 метров произошёл в 1982 году, а в 1986 году пещера была названа в честь Александра Веревкина, который трагически погиб во время исследования других пещер.

Только в 2018 году было установлено, что пещера имеет беспрецедентную глубину в 2212 метров, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

На этой глубине спелеологи обнаружили подземное озеро, получившее поэтичное название "Последняя стоянка Немо". В его водах эксперты нашли 20 новых видов организмов, способных адаптироваться к жизни в условиях вечной тьмы. Эта находка, согласно Дзен-каналу "Популярная наука", поможет углубить понимание эволюционных процессов в экстремальных условиях.

Однако изучение пещеры давалось исследователям нелегко из-за низкого содержания кислорода, низких температур и высокого давления. В ходе поисков спелеологи также сделали трагическую находку — тело Сергея Козеева, их коллеги, который погиб во время одиночного спуска.

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово «пещера» буквально — «похожая на печь») — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.



