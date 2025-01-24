Полёт до Марса за 45 дней — США испытали топливо для ракеты

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

США провели успешные первые испытания ядерного ракетного топлива в условиях, максимально приближенных к реальным.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) сообщила, что её топливные сборки успешно прошли тесты на термостойкость и устойчивость к водороду при температурах до 2326 °C.

Как сообщает planet-today со ссылкой на ресурс interestingengineering. com, первое испытание продолжалось 20 минут, что соответствует функционированию двигателя на полной мощности. Все сборки остались целыми после тестирования, которое проводилось в Центре космических полетов НАСА имени Маршалла (MSFC).

Топливные сборки были подвержены шести циклам нагрева, в процессе которых имитировалась работа двигателя на максимальной мощности. Водород, достигший температуры 2326 °C, подавался в камеру. Топливо показало стойкость к экстремальным условиям, подтверждая свою пригодность для ядерных тепловых двигателей.

Президент GA-EMS Скотт Форни отметил, что эти испытания представляют собой важный шаг к разработке надежных двигателей для межзвёздных путешествий. Они могут сократить время полета до Марса с 6-7 месяцев до всего лишь 45 дней. Это значительно снизит риски для здоровья экипажа и повысит общую безопасность и эффективность космических миссий.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

