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Роботы скоро заменят людей, а всё потому что китайцы начали их тренировать

0:38
Наука

В Шанхае начал работать первый учебный центр для тренировки гуманоидных роботов.

Роботы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Роботы

Этот китайский полигон может вместить до 100 человекоподобных машин, но уже к 2027 году его планируют расширить до 1000.

"Гуманоидные роботы вступают в игру, чтобы оказать поддержку и помочь справиться с проблемами, связанными со старением населения", — отметил главный научный сотрудник инновационного центра Цзян Лэй.

Во время обучения эксперты будут собирать данные и отправлять разработчикам для оптимизации роботов, пишет KP. RU.

Уточнения

Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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