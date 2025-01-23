Роботы скоро заменят людей, а всё потому что китайцы начали их тренировать

В Шанхае начал работать первый учебный центр для тренировки гуманоидных роботов.
Этот китайский полигон может вместить до 100 человекоподобных машин, но уже к 2027 году его планируют расширить до 1000.
"Гуманоидные роботы вступают в игру, чтобы оказать поддержку и помочь справиться с проблемами, связанными со старением населения", — отметил главный научный сотрудник инновационного центра Цзян Лэй.
Во время обучения эксперты будут собирать данные и отправлять разработчикам для оптимизации роботов, пишет KP. RU.
Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.