Грибовидные кораллы тратят часы на преодоление нескольких миллиметров

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Кораллы бывают самых разных форм, размеров и цветов, образуя обширные рифы, которые служат домом для многих морских обитателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Lê Nguyễn Nhật Long, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой Барьерный Риф

Однако они не отличаются высокой активностью. Это объясняется тем, что из более чем 6000 известных науке видов кораллов большинство является колониальными организмами — отдельные животные, сосуществующие вблизи друг друга и даже на поверхности друг друга. В зрелом возрасте такие кораллы становятся неподвижными, сообщает The New York Times.

Существуют, однако, менее известные и еще малоизученные виды кораллов, которые ведут одиночный образ жизни. Некоторые из них, известные как грибовидные кораллы, способны к перемещению.

"Они очень маленькие, — отметил Бретт Льюис, морской эколог и микробиолог из Технологического университета Квинсленда в Австралии. — И они действительно очаровательны".

Исследование доктора Льюиса показало, что механика передвижения грибовидного коралла удивительно напоминает движения одного из его ближайших соседей в водном пространстве — медузы. Грибовидному кораллу может потребоваться несколько часов, чтобы совершить движение всего на несколько миллиметров.

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова.

