Грибовидные кораллы тратят часы на преодоление нескольких миллиметров

Кораллы бывают самых разных форм, размеров и цветов, образуя обширные рифы, которые служат домом для многих морских обитателей.
Однако они не отличаются высокой активностью. Это объясняется тем, что из более чем 6000 известных науке видов кораллов большинство является колониальными организмами — отдельные животные, сосуществующие вблизи друг друга и даже на поверхности друг друга. В зрелом возрасте такие кораллы становятся неподвижными, сообщает The New York Times.
Существуют, однако, менее известные и еще малоизученные виды кораллов, которые ведут одиночный образ жизни. Некоторые из них, известные как грибовидные кораллы, способны к перемещению.
"Они очень маленькие, — отметил Бретт Льюис, морской эколог и микробиолог из Технологического университета Квинсленда в Австралии. — И они действительно очаровательны".
Исследование доктора Льюиса показало, что механика передвижения грибовидного коралла удивительно напоминает движения одного из его ближайших соседей в водном пространстве — медузы. Грибовидному кораллу может потребоваться несколько часов, чтобы совершить движение всего на несколько миллиметров.
Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.