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Как Fujifilm X10 отвечает на запросы современных фотографов

1:41
Наука

Поколение Z активно интересуется винтажными компактными фотоаппаратами начала 2000-х годов. И  Fujifilm X10 в этом направлении интересная модель.

Фотоаппарат Fujifilm
Фото: Fujifilm is licensed under Free More info
Фотоаппарат Fujifilm

Fujifilm X10, представленный в 2011 году, был создан как компактный фотоаппарат для профи. Сенсор X10 чуть больше, чем у бюджетных компактных фотоаппаратов того времени, но меньше, чем у серии X100, имеющей 12-мегапиксельный сенсор формата APS-C. Более того, меньший 2/3-дюймовый CMOS-сенсор X10 позволил установить зум-объектив с фокусным расстоянием 28–112 мм и диафрагмой f2,0–2,8.

При осмотре Fujifilm X10 становится очевидно, как долго компания работала над ретро-дизайном. Кожаная отделка и верхние циферблаты X10 напоминают о X100VI — к слову, первая модель X100 была выпущена в том же году, что и X10, и также имела 12 Мп, но с более крупным сенсором APS-C и без зума.

В связи с падением продаж компактных фотоаппаратов после появления смартфонов Fujifilm прекратила выпуск X10.

Блогеры предпочитают серию Canon G7X за её зум-объектив, который значительно превосходит широкий угол объектива смартфона. Fujifilm X10 предлагает это, а также располагает ретро-дизайном и более низкой ценой по сравнению с X100VI, сообщает digitalcameraworld.

Уточнения

Fujifilm Holdings Corporation — японская компания, наиболее известная как производитель фотоаппаратов, фотоплёнки, киноплёнки и фотоминилабораторий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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