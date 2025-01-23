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Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы

4:05
Наука

Учёные сделали сенсационное заявление: магнитный северный полюс Земли снова меняет своё положение. Он всё ближе к Сибири, удаляясь от своей прежней позиции в Канаде. Это явление имеет серьёзные последствия для навигационных систем, таких как смартфоны, самолёты и корабли, которые ориентируются на магнитный север.

Магнитный северный полюс Земли
Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Магнитный северный полюс Земли

Магнитный и географический север: в чём разница?

Магнитный северный полюс часто путают с географическим, однако это разные понятия. Географический север неподвижен и связан с осью вращения Земли. В то же время магнитный север определяется магнитным полем планеты, которое постоянно изменяется. За последние десятилетия его движения стали особенно хаотичными: периодически скорость смещения то увеличивалась, то замедлялась.

Несмотря на современные технологии, природа этих колебаний остаётся загадкой. Учёные продолжают искать причины этого явления, что оставляет пространство для новых исследований и гипотез.

Мировая магнитная модель: поддержание точности навигации

Для корректной работы систем навигации используется магнитный север. Чтобы отслеживать его перемещения, в 1990 году была создана Мировая магнитная модель (WMM). Этот проект, разработанный Британской геологической службой и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), обновляется каждые пять лет.

Последняя ревизия модели подтвердила продолжающееся смещение полюса в сторону России. Это требует внесения изменений в системы навигации по всему миру, чтобы обеспечить их точность.

Почему важен дрейф магнитного северного полюса?

Магнитный северный полюс играет ключевую роль в формировании магнитного поля Земли, которое защищает планету от солнечной радиации и космических лучей. Однако его недавние движения вызывают обеспокоенность учёных.

«Хотя ожидается замедление дрейфа в сторону России, остаётся много неопределённостей», — отмечают исследователи.

Известно, что магнитное поле Земли не только смещается, но и может полностью изменять полярность — процесс, при котором север и юг меняются местами. Такие инверсии, хотя и происходят крайне редко, могут длиться годами и остаются сложными для прогнозирования.

Последствия магнитных колебаний

Изменения магнитного поля Земли могут повлиять как на природу, так и на технологии. Многие животные, например птицы и морские обитатели, используют магнитные поля для миграции. Ослабление магнитного поля способно нарушить их маршруты, а также повлиять на погодные условия и радиоволны.

Кроме того, спутниковые системы, работающие на основе магнитных данных, могут столкнуться с перебоями. Это особенно важно для технологий, от которых зависят миллионы людей.

Магнитные инверсии в истории Земли

В истории планеты произошло множество смен магнитных полюсов. Эти процессы были естественными, но их последствия сложно представить в условиях современного технологического мира. Учитывая текущий дрейф магнитного полюса, учёные продолжают пристально наблюдать за его поведением.

Что ждёт нас в будущем?

Магнитный северный полюс продолжает двигаться, и учёные намерены тщательно изучать его поведение и возможное влияние на жизнь на Земле. Эти изменения подчёркивают важность глубокого понимания магнитного поля планеты не только для науки, но и для технологий, на которые мы полагаемся.

Будет ли этот дрейф предвестником новой магнитной инверсии или со временем замедлится, покажет время. Одно ясно точно: магнитное поле Земли остаётся загадкой, которая продолжает вдохновлять исследователей.

Уточнения

Магни́тный по́люс — условная точка на земной поверхности, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены строго под углом 90° к поверхности.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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