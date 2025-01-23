Трамп анонсировал высадку на Марс во время своего президентства

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время своей инаугурационной речи в понедельник президент Дональд Трамп пообещал отправить американских астронавтов на Марс.

Фото: NASA by Neil Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Астронавт

47-й президент США отметил, что американские астронавты "водрузят звездно-полосатый флаг на планете Марс", но при этом не озвучил сроки, сообщает The New York Times.

Илон Маск, политический сторонник Трампа и основатель компании SpaceX, надеется, что отправка колонистов на Красную планету состоится — гигантская ракета Starship, разрабатываемая его компанией, предназначена для этой миссии.

В сентябре прошлого года Маск сообщил, что SpaceX планирует отправить пять кораблей Starship на Марс в 2026 году, хотя и без экипажа, чтобы протестировать их возможность безопасного входа в атмосферу Марса и приземления на поверхности.

Земля и Марс сближаются каждые 26 месяцев, следующая такая возможность будет в конце 2026 года. Если посадочные модули покажут свою эффективность, первые люди смогут отправиться в путешествие в 2028 году, сказал Маск.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

