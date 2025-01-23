В Японии учёные создали уникальный сверхпроводник

Исследователи из Токийского столичного университета разработали новый сверхпроводящий материал, объединив железо, никель и цирконий.
Этот материал демонстрирует фазовую диаграмму в форме "купола", что характерно для нетрадиционных сверхпроводников.
Сверхпроводники уже находят применение в высоких технологиях, но для их работы требуется низкотемпературное охлаждение. Новый материал может функционировать в более широком диапазоне температур, что открывает возможности для практического использования.
Материалы с магнитными элементами способны проявлять нетрадиционную сверхпроводимость. Исследовательская группа обнаружила аномалию в намагниченности цирконида никеля, указывающую на связь с магнитным порядком.
Новый материал может привести к лучшему пониманию механизмов сверхпроводимости. Исследования продолжаются для создания новых материалов для следующего поколения сверхпроводящих устройств, сообщает Phys.org.
Проводни́к — вещество среда, материал, хорошо проводящий электрический ток вследствие наличия свободных носителей заряда.
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