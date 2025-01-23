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В Японии учёные создали уникальный сверхпроводник

1:03
Наука

Исследователи из Токийского столичного университета разработали новый сверхпроводящий материал, объединив железо, никель и цирконий.

СВЧ-микроскоп
Фото: МИСИС by Мария Бродская, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
СВЧ-микроскоп

Этот материал демонстрирует фазовую диаграмму в форме "купола", что характерно для нетрадиционных сверхпроводников.

Сверхпроводники уже находят применение в высоких технологиях, но для их работы требуется низкотемпературное охлаждение. Новый материал может функционировать в более широком диапазоне температур, что открывает возможности для практического использования.

Материалы с магнитными элементами способны проявлять нетрадиционную сверхпроводимость. Исследовательская группа обнаружила аномалию в намагниченности цирконида никеля, указывающую на связь с магнитным порядком.

Новый материал может привести к лучшему пониманию механизмов сверхпроводимости. Исследования продолжаются для создания новых материалов для следующего поколения сверхпроводящих устройств, сообщает Phys.org.

Уточнения

Проводни́к — вещество среда, материал, хорошо проводящий электрический ток вследствие наличия свободных носителей заряда.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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