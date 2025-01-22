Гибридный фотоаппарат Instax Wide Evo открывает для пользователей новые возможности

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Instax Wide Evo — это гибридный фотоаппарат, которая объединяет цифровые технологии с возможностью мгновенной печати.

Фото: instax is licensed under Free More info Фотоаппарат instax WIDE Evo

Пользователи могут выбирать изображения для печати и хранения.

Технические характеристики

Оснащена 1/3” CMOS-датчиком с разрешением до 4608x3456 пикселей.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/2,4.

Большой 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 460 тыс. пикселей.

Управление и функции

Элементы управления и диски расположены по всей камере.

Ручка для перемотки пленки также используется для начала печати.

На задней панели находится джойстик для навигации и фокусировки.

Подключение и совместимость

Поддерживает связь через специальное приложение.

Позволяет печатать изображения непосредственно со смартфона.

Более 100 комбинаций фильтров для объектива и пленки.

Доступность и цена

Камера появится в продаже с середины февраля по цене 400 евро.

В комплект входит чехол из искусственной кожи за 50 евро и пленка Instax WIDE в версии Brushed Metallics за 15 евро, сообщает fotocult.it.

Уточнения

Фотоаппара́т (фотографи́ческий аппара́т, фотока́мера, реже просто ка́мера) — съёмочная камера, единственное или основное назначение которой — запись неподвижных изображений (фотографий).

