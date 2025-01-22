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Гибридный фотоаппарат Instax Wide Evo открывает для пользователей новые возможности

1:29
Наука

Instax Wide Evo — это гибридный фотоаппарат, которая объединяет цифровые технологии с возможностью мгновенной печати.

Фотоаппарат instax WIDE Evo
Фото: instax is licensed under Free More info
Фотоаппарат instax WIDE Evo

Пользователи могут выбирать изображения для печати и хранения.

Технические характеристики

  • Оснащена 1/3” CMOS-датчиком с разрешением до 4608x3456 пикселей.
  • Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/2,4.
  • Большой 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 460 тыс. пикселей.

Управление и функции

  • Элементы управления и диски расположены по всей камере.
  • Ручка для перемотки пленки также используется для начала печати.
  • На задней панели находится джойстик для навигации и фокусировки.

Подключение и совместимость

  • Поддерживает связь через специальное приложение.
  • Позволяет печатать изображения непосредственно со смартфона.
  •  Более 100 комбинаций фильтров для объектива и пленки.

Доступность и цена

  • Камера появится в продаже с середины февраля по цене 400 евро.
  • В комплект входит чехол из искусственной кожи за 50 евро и пленка Instax WIDE в версии Brushed Metallics за 15 евро, сообщает fotocult.it.

Уточнения

Фотоаппара́т (фотографи́ческий аппара́т, фотока́мера, реже просто ка́мера) — съёмочная камера, единственное или основное назначение которой — запись неподвижных изображений (фотографий).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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