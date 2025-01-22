Гибридный фотоаппарат Instax Wide Evo открывает для пользователей новые возможности
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Instax Wide Evo — это гибридный фотоаппарат, которая объединяет цифровые технологии с возможностью мгновенной печати.
Фото: instax is licensed under Free More info
Фотоаппарат instax WIDE Evo
Пользователи могут выбирать изображения для печати и хранения.
Технические характеристики
- Оснащена 1/3” CMOS-датчиком с разрешением до 4608x3456 пикселей.
- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/2,4.
- Большой 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 460 тыс. пикселей.
Управление и функции
- Элементы управления и диски расположены по всей камере.
- Ручка для перемотки пленки также используется для начала печати.
- На задней панели находится джойстик для навигации и фокусировки.
Подключение и совместимость
- Поддерживает связь через специальное приложение.
- Позволяет печатать изображения непосредственно со смартфона.
- Более 100 комбинаций фильтров для объектива и пленки.
Доступность и цена
- Камера появится в продаже с середины февраля по цене 400 евро.
- В комплект входит чехол из искусственной кожи за 50 евро и пленка Instax WIDE в версии Brushed Metallics за 15 евро, сообщает fotocult.it.
Уточнения
Фотоаппара́т (фотографи́ческий аппара́т, фотока́мера, реже просто ка́мера) — съёмочная камера, единственное или основное назначение которой — запись неподвижных изображений (фотографий).
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