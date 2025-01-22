Как поведение выдаёт низкий интеллект

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Интеллект нельзя измерять только специальными тестами. Интеллект не равен эрудиции: человек может быть образованным, но при этом вести себя дурно. Приведены шесть признаков, которые могут указывать на низкий интеллект:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

1. Не обращает внимания на других, не может сосредоточиться на собеседнике.



2. Ведет постоянные разговоры о других за их спинами, тем самым показывает ненадежность и злонамеренность.

3. Стремление быть в центре внимания и пренебрежение мнением других указывает на недостаток социальной зрелости.

4. Отсутствие целей и желания развиваться говорит о низком интеллекте.

5. Уменьшает достоинства других — критика окружающих может быть проявлением неуверенности в себе.

6. Приоритизация материальных благ над человеческими отношениями показывает неспособность видеть важные аспекты жизни.

Эти признаки помогают выявить людей с низким интеллектом, так как они проявляются последовательно и в различных ситуациях, сообщает Marie Claire.

Уточнения

Интелле́кт — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

