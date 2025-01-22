Как поведение выдаёт низкий интеллект

Интеллект нельзя измерять только специальными тестами. Интеллект не равен эрудиции: человек может быть образованным, но при этом вести себя дурно. Приведены шесть признаков, которые могут указывать на низкий интеллект:
1. Не обращает внимания на других, не может сосредоточиться на собеседнике.
2. Ведет постоянные разговоры о других за их спинами, тем самым показывает ненадежность и злонамеренность.
3. Стремление быть в центре внимания и пренебрежение мнением других указывает на недостаток социальной зрелости.
4. Отсутствие целей и желания развиваться говорит о низком интеллекте.
5. Уменьшает достоинства других — критика окружающих может быть проявлением неуверенности в себе.
6. Приоритизация материальных благ над человеческими отношениями показывает неспособность видеть важные аспекты жизни.
Эти признаки помогают выявить людей с низким интеллектом, так как они проявляются последовательно и в различных ситуациях, сообщает Marie Claire.
Интелле́кт — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.
Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.