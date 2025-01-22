Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда дешевле всего бронировать туры за границу
Полезный обед за полчаса: рецепт, который понравится всем
Похудеть без страха вернуть вес: 10 секретов, которые работают
Как касторовое масло помогало автомобилям выживать в холоде
Почему собаки не любят, когда их гладят по голове
Эти простые упражнения укрепят здоровье мужчин и повысят тестостерон
Проблема вредителей малины: что нужно знать о малинных червях
Охлобыстин объяснил, почему считает Дональда Трампа крутым чуваком
Зимние продукты, которые должны быть на вашем столе

Как поведение выдаёт низкий интеллект

1:10
Наука

Интеллект нельзя измерять только специальными тестами. Интеллект не равен эрудиции: человек может быть образованным, но при этом вести себя дурно. Приведены шесть признаков, которые могут указывать на низкий интеллект:

Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

1. Не обращает внимания на других, не может сосредоточиться на собеседнике.
  
2. Ведет постоянные разговоры о других за их спинами, тем самым показывает ненадежность и злонамеренность.

3. Стремление быть в центре внимания и пренебрежение мнением других указывает на недостаток социальной зрелости.

4. Отсутствие целей и желания развиваться говорит о низком интеллекте.

5. Уменьшает достоинства других — критика окружающих может быть проявлением неуверенности в себе.

6.  Приоритизация материальных благ над человеческими отношениями показывает неспособность видеть важные аспекты жизни.

Эти признаки помогают выявить людей с низким интеллектом, так как они проявляются последовательно и в различных ситуациях, сообщает Marie Claire.

Уточнения

Интелле́кт — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде
Наука и техника
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде Аудио 
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет
Экономика и бизнес
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет Аудио 
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей
Авто
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Последние материалы
Проблема вредителей малины: что нужно знать о малинных червях
Как поведение выдаёт низкий интеллект
Охлобыстин объяснил, почему считает Дональда Трампа крутым чуваком
Аксессуары в стиле 60-х: что из прошлого снова на пике моды
Зимние продукты, которые должны быть на вашем столе
Почему не стоит наносить масла на влажные волосы?
Глобальное уныние: производители шампанского фиксируют спад продаж
Как превратить фарш и тортилью в мексиканский шедевр
Как выбрать идеальный ковёр для дома: материалы, формы и нюансы
Мейн-кун Миттенс — кошка-авиапутешественница, которая за сутки совершила три перелёта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.