Древние захоронения VIII века в Мёдлинге: что мы узнали о жизни аваров

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Древние ДНК, извлечённые из захоронений VIII века в Австрии, раскрыли удивительные факты о сообществе аваров.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Несмотря на культурное единство, население Мёдлинга и Леоберсдорфа оказалось генетически различным.

Если в Леоберсдорфе большинство жителей имели восточноазиатские корни, то обитатели Мёдлинга происходили из Европы.

Неожиданные результаты

«Генетические различия между этими группами были очень явными и устойчивыми у большинства людей, найденных в этих местах», — подчёркивает Ке Ван, генетик.

До анализа ДНК археологи не видели значительных различий между поселениями. Образ жизни и находки указывали на схожие традиции, что подтверждает культурную интеграцию.

Родственные связи и выбор партнёров

Анализ выявил большое количество родственников в пределах каждого поселения, включая родословные длиной до шести поколений.

Однако генетическая изоляция между этими двумя сообществами была почти полной. Женщины, становившиеся матерями, происходили из разных сообществ: в Леоберсдорфе — из восточноазиатских, а в Мёдлинге — из европейских.

Мирное сосуществование

Несмотря на репутацию аваров как воинственного народа, исторические и археологические данные свидетельствуют о мирной жизни.

На скелетах не нашли следов боевых ранений, а оружие в могилах встречалось редко.

«Мы не обнаружили практически никаких признаков истощения», — говорит Дорис Пани-Кучера, антрополог.

Будущее исследований

Такие исследования, как анализ захоронения в Мёдлинге, открывают новые возможности для изучения раннесредневековой Европы.

«Результаты генетического анализа дают нам новый взгляд на историю культурной интеграции», — считает Йоханнес Краузе, эксперт.

Уточнения

Ава́ры (ср.-греч. Άβαροι; лат. Avari; о́бры др.-рус. обърѣ, ед.ч. объринъ) — кочевой народ центрально-азиатского происхождения, переселившийся в VI веке в Центральную Европу и создавший там государство Аварский каганат (VI—IX века). Авары первыми ввели в Европе стремя, и практически не оставили письменных источников.

